Cross-Plattform: Uno Platform Extension für .NET-Mobile-Debugging in VS Code

Auf dem Weg zur fünften Hauptversion aktualisiert das Entwicklungsteam hinter der Uno Platform seine Erweiterungen für Microsofts Visual Studio Code. Anwendungen für .NET Mobile lassen sich nun direkt innerhalb des Sourcecode-Editors debuggen – sowohl für Uno Platform als auch .NET-MAUI-Ziele.

Entwickeln und debuggen für mobile Plattformen

Die auf Cross-Plattform-Programmierung zugeschnittene VS-Code-Erweiterung von Uno Platform konnten Entwicklerinnen und Entwickler bisher vor allem nutzen, um WebAssembly-Anwendungen mit C# und XAML zu erstellen – ohne dabei auf Funktionen wie Autovervollständigung (IntelliSense) und Hot Reload verzichten zu müssen. Nun öffnet das Uno-Team die Extension auch für mobile Zielplattformen einschließlich .NET MAUI.

Darüber hinaus stehen auch Debugging-Fähigkeiten bereit, die laut Ankündigung mit denen einer umfassenden Entwicklungsumgebung wie Visual Studio vergleichbar sein sollen. Developer können demnach jetzt auch Breakpoints, Exceptions, bedingte Breakpoints, Logpoints und Variablen in ihrem Code setzen. Mehr Details zum Einsatz der Erweiterung für .NET Mobile finden Interessierte im folgenden Video:

Der Blogbeitrag zur aktualisierten VS-Code-Erweiterung bietet weitergehende Informationen, darunter auch eine Übersicht der für die verschiedenen Zielplattformen verfügbaren Funktionen.

Mit .NET für Cross-Plattform entwickeln

Die aktuell in Version 4.8.15 verfügbare Uno Platform steht als Open Source auf GitHub bereit. Sie ermöglicht mit Microsofts .NET-Technologien C# und XAML das Erstellen von Cross-Plattform-Anwendungen für Windows, iOS, Android, WebAssembly, macOS und Linux. Wer das UI-Framework näher kennenlernen möchte, dem seien die verschiedenen Tutorials in der Dokumentation empfohlen – sie können beim Einstieg in die Uno Platform helfen.

