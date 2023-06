Cyber-Angriff: Störungen beim kanadischen Mineralölunternehmen Suncor Energy

Das Mineralölunternehmen Suncor Energy meldet einen Cyber-Angriff, in dessen Folge es zu Beeinträchtigungen bei Transaktionen mit Lieferanten und Kunden komme. Daten seien dem Anschein nach nicht abgeflossen.

Details nennt Suncor Energy in einer Ad-hoc-Meldung zum Vorfall nicht. Es erläuterte am Sonntag vergangenes Wochenendes lediglich knapp, dass es einen Cyber-Sicherheitsvorfall erfahren habe und Maßnahmen ergreife sowie mit externen Experten daran arbeite, die Situation zu untersuchen und zu lösen. Die zuständigen Behörden habe das Unternehmen informiert.

Suncore Energy: Keine Hinweise auf Datenabfluss

Suncore Energy schreibt: "Zum jetzigen Zeitpunkt sind uns keine Hinweise bekannt, dass Kunden-, Lieferanten- oder Mitarbeiterdaten aufgrund dieser Situation kompromittiert oder missbraucht worden sind". Während das Unternehmen an der Lösung des Problems arbeite, können Transaktionen mit Kunden oder Lieferanten davon beeinflusst sein.

Auf Twitter schreibt die ehemals staatliche Suncore-Energy-Tocherfirma Petro-Canade, dass sie zusammen mit Suncore auf einen Cyber-Vorfall reagiere. Während die Standorte geöffnet seien, können einige Dienste gestört sein. In einem Folge-Tweet ergänzt die Firma, dass an einigen Standorten lediglich Barzahlung möglich sei oder sich die Auto-Waschstraßen nicht nutzen ließen. Die Anmeldung in der Unternehmens-App und an sogenannten Petro-Points sei gestört.

Was genau vorgefallen ist, bleibt unklar. Suncore Energy und Petro-Canada erwähnen nicht, ob es sich etwa um eine Ransomware-Attacke handelt.

Vor zwei Jahren legte ein Cyber-Angriff auf Colonial Pipeline in den USA den Betrieb einer wichtigen Pipeline lahm. Die Spritversorgung brach daraufhin in Teilen der USA kurzzeitig zusammen. Anfang 2022 kam es aufgrund einer Cyber-Attacke auf das Logistikunternehmen Oiltanking im Norden Deutschlands zu Ausfällen. Tankwagen konnten nicht mehr be- oder entladen, am Ende Kunden an den Tankstellen nicht mehr mit Kraftstoffen versorgt werden.

