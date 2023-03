Cyber-Angriff auf IT-Dienstleister Materna​

Der Dortmunder IT-Dienstleister Materna Information & Communications SE ist Opfer eines umfassenden Cyber-Angriffs geworden. Das Unternehmen sei am vergangenen Samstag angegriffen worden, heißt es in einer Mitteilung auf der Materna-Website. Bei einem "professionell ausgearbeiteten Cyber-Angriff" seien mehrere Systeme im Netzwerk des Unternehmens kompromittiert worden. Die Systeme und Dienste des Anbieters seien "aus Sicherheitsgründen vorübergehend in der Verfügbarkeit eingeschränkt".

Erste Hinweise auf Probleme bei Materna hatte es am Wochenende gegeben. Am Montag war auf der Website des Unternehmens zunächst von einer "Störung unserer Serversysteme" die Rede. Erst später wurden weitere Informationen zum Angriff ergänzt. Auch die Kommunikation per E-Mail oder Telefon sei betroffen, heißt es da. Die Lage ist noch unübersichtlich. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", erklärte ein Sprecher gegenüber heise online. Ob es sich bei dem Angriff um eine Ransomware-Attacke handelt, wie sie zuletzt immer mehr Unternehmen getroffen hat, ist zur Stunde noch unklar.

Zentralstelle Cyber-Crime ermittelt

Unmittelbar nach dem Sicherheitsvorfall seien die zuständigen Ermittlungsbehörden der Zentralstelle Cyber-Crime hinzugezogen worden, heißt es weiter. Parallel seien externe Sicherheitsdienstleister "für die forensische Untersuchung sowie die Absicherung und Wiederherstellung im Einsatz". Der Vorfall sei zudem präventiv bei der zuständigen Datenschutzbehörde gemeldet worden. Ob Daten entwendet wurden ist derzeit noch nicht klar. Materna spricht von "Sofortmaßnahmen" zum Schutz der Kundendaten, macht unter Hinweis auf die noch ungeklärte Lage und laufende Ermittlungen aber derzeit keine weiteren Angaben.

Der Dortmunder IT-Dienstleister Materna ist mit rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit tätig. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen einen Umsatz von 433 Millionen Euro erwirtschaftet. Beratungs-, IT- und Digitalisierungsprojekte bei öffentlichen Auftraggebern tragen mit über einem Drittel zum Gruppenumsatz bei. Das Unternehmen ist für kommunale Verwaltungen ebenso tätig wie für Landes- oder Bundesbehörden.

