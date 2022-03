Cyber Security Challenge 2022: Wettbewerb für junge Hacker ist gestartet

Seit Kurzem können sich Schüler und Schülerinnen sowie Studierende für die Cyber Security Challenge Germany qualifizieren. Dabei handelt es sich um einen alle Jahre wieder durchgeführten Hacking-Wettbewerb für junge Menschen. Alle Teilnehmenden können hierbei ihre Hacking-Skills in unterschiedlichen Bereichen testen, unter anderem in Reverse Engineering, Forensik, Kryptografie und Exploitation.

In diesem Jahr hat der für den Wettbewerb zuständige Verein für Nachwuchsförderung IT-Sicherheit e.V. (NFITS e.V.) die Aufgaben gemeinsam mit seinen niederländischen Nachbarn von Challenge the Cyber entwickelt. Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Qualifikationsrunde sehen die Organisatoren den europäischen Gedanken des Wettbewerbs weiter verstärkt. Es zeige, dass IT-Sicherheit nicht in nationalen Grenzen zu denken sei.

Finale mit Chance aufs Nationalteam

Die Qualifikationsphase dauert bis Anfang Juni und findet online statt. Die Regularien hierfür finden sich auf der Website des Wettbewerbs. Im Juli trägt NFTIS das Deutschlandfinale aus, wozu jeweils die besten zehn Teilnehmenden aus der Kategorie Junior (14 bis 20 Jahre alt) und Senior (21 bis 25 Jahre alt) eingeladen sind. Wenn möglich findet es vor Ort statt – vermutlich in München. Für 13. bis 16. September 2022 ist das europäische Finale in Wien geplant, wo eine deutsche Delegation teilnehmen wird. Neu in diesem Jahr soll die International Cybersecurity Challenge (ICC) in Griechenland stattfinden – so etwas wie das Weltfinale.

Alle Informationen zu Wettbewerb und Anmeldung finden Interessierte auf der Website zur Cyber Security Challenge Germany (CSCG).

Der gemeinnützige Verein für Nachwuchsförderung IT-Sicherheit widmet sich der Förderung von jungen Talenten im Bereich der Informationssicherheit. Ziel ist es, breites Wissen über Fachthemen der IT-Sicherheit zu vermitteln und dieses Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

(ane)