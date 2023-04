Cyberattacke auf KFC, Pizza Hut und Taco Bell

Die Unternehmensgruppe für Systemgastronomie Yum! Brands hat eine Cyberattacke eingestanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Fast-Food-Ketten KFC, Pizza Hut und Taco Bell. Während der Attacke sollen die Angreifer interne Informationen eingesehen haben.

Wie aus einem offiziellen Hinweis hervorgeht, sollen die Angreifer nach jetzigem Kenntnisstand aber nur Zugriff auf Daten von Angestellten gehabt haben. Während der Attacken konnten persönliche Informationen wie Namen und Führerscheinnummern kopiert werden. Derzeit schreibt die Unternehmensgruppe betroffene Angestellte an. Wie viele das sind, wurde noch nicht kommuniziert.

Was ist geschehen?

Am 18. Januar 2023 soll es zu einer Ransomware-Attacke gekommen sein. Wie die Angreifer Zugriff auf die Systeme bekommen haben und welcher Schaden angerichtet wurde, ist bislang nicht bekannt. Trotz der eintägigen Schließung wegen des Vorfalls von rund 300 Restaurants in England soll die Attacke keine negativen Auswirkungen auf die finanziellen Ergebnisse haben, führt Yum! Brands in einem Report aus.

(des)