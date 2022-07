Cybercat: heise spielt "Stray" live ab 19 Uhr

"Maunz, Miau" – so niedliche Katzengeräusche gab es seit "Nintendogs + Cats" nicht mehr in einem Videospiel. In "Stray" steuern Spielerinnen und Spieler eine einsame Katze durch eine abgefahrene Cyberpunk-Welt. Der Fokus liegt dabei auf der Erkundung der in der Unreal-Engine-4 aufwändig erstellten Welt.

Springen und Klettern gehören zu den primären Aktivitäten unseres Streuners. Die Interaktionen im Adventure werden mit der Hilfe eines kleinen Androiden unternommen, den die Katze früh im Abenteuer kennenlernt. B-12 heißt der Kumpan, der auch eine wichtige Rolle in der rund 10-stündigen Handlung übernimmt und einen Hauch R2-D2-Charme versprüht.

Animationen zum Schnurren

Wir starten das lineare Abenteuer am Abend von vorne und zeigen die PC-Version. Auf Wunsch können wir auf einen Vergleich zur PS5-Fassung eingehen. "Stray" ist das aktuell am häufigsten vorgemerkte Spiel im Juni 2022 auf Steam.

Das Projekt von Blue Twelve Studio begann 2015 unter dem Codenamen "HK_Project". Die Animationen der Katze gehören zu den Höhepunkten der Erfahrung, die man im Idealfall selbst gesehen haben sollte. Vergleichbar beeindruckt waren wir zuletzt bei den Pferde-Animationen in "Red Dead Redemption 2".

Der Livestream startet um 19 Uhr und ist über das oben eingebettete Video auf Youtube oder per Twitch anschaubar.

"Stray" ist für Windows-PCs über Steam, Playstation 4 und Playstation 5 erhältlich und kostet circa 30 Euro.

(wie)