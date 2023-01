Cybercrime: Polizei zerschlägt Ransomware-Gruppe "Hive"​

Ermittlungsbehörden in Europa und den USA ist ein weiterer Schlag gegen die organisierte Cyberkriminalität gelungen. Ermittler in Baden-Württemberg haben in Zusammenarbeit mit niederländischen Kräften, der US-Bundespolizei FBI und weiteren US-Behörden am Donnerstag die Kontrolle über die IT-Infrastruktur der Ransomware-Gruppe "Hive" übernommen. Das teilte das Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstagnachmittag mit.

(vbr)