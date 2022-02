Cybergrooming: Meldestelle der Landesmedienanstalt NRW auf fragzebra.de

Das von der Landesanstalt für Medien NRW 2021 ins Leben gerufene Beratungsangebot Zebra hat eine Meldefunktion für Cybergrooming gestartet – seit Januar 2022 lief der Meldebutton als Pilotprojekt. Kinder und Erwachsene können Cybergrooming, also die übergriffige Kontaktaufnahme in Chaträumen zu Kindern durch Erwachsenen, über eine sich direkt auf der Startseite befindende Schaltfläche melden. Mit einem Klick öffnet sich ein Formular mit sechs Fragen für die Betroffenen oder Zeugen. Das Formular wird nach einer ersten Überprüfung an die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) übermittelt. Ziel der Funktion ist es auch, dass Betroffene sich mit möglichst wenigen Klicks melden können.

Meldefunktion auch anonym möglich

Mit Klick auf die Schaltfläche zum Melden von Cybergrooming gelangen Betroffene oder andere, die einen Fall melden wollen, zu einer Seite, auf der sich neben dem Formular auch weitere Informationen zum Thema befinden. Dort lassen sich, auch anonym, Angaben zum Vorfall – etwa die Nennung der Plattform, Angaben zu Personen etc. – eintragen und Bilddateien in JPG und PNG hochladen. Die IP-Adresse werde dabei nicht gespeichert.

Seite zum Melden von Cybergrooming auf fragzebra.de (Bild: Landesmedienanstalt NRW)

In kindgerechter Sprache werden Hinweise und Tipps gegeben, die Kindern und Jugendlichen die Angst nehmen sollen, zum Beispiel, dass Erwachsene sich häufig auch als Kinder oder Jugendliche ausgeben und dass Kinder nicht für die Situation verantwortlich sind: "Auch wenn du bereits Fotos oder Videos von dir verschickt hast – dich trifft keine Schuld und dafür musst du dich nicht schämen! [...] Cybergrooming ist eine Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176a und § 176b StGB)." Außerdem gibt es den Hinweis, dass Betroffene sich im Notfall direkt an die Polizei oder Telefonseelsorge 0800 111 0 111 wenden sollen. Für Pädagogen stellt Zebra ein Merkblatt zu Cybergrooming bereit.

Auf www.fragzebra.de können, auch anonym, Fragen zum "digitalen Alltag" gestellt werden. Nach eigenen Angaben will Zebra versuchen, alle Fragen zu beantworten. Die Kontaktaufnahme ist neben einer auf der Seite integrierten Chat-Funktion auch über ein Formular, eine E-Mail, Instagram oder den Messenger-Dienst Whatsapp möglich. Für die Zukunft sind weitere Kanäle geplant, etwa Signal. Neben zahlreichen Antworten zum "digitalen Alltag" und der Möglichkeit, Fragen zu stellen, steht auf der Seite auch ein FAQ zu Zebra bereit.

