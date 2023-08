Cyberkriminelle erpressen israelisches Krankenhaus mit Daten von Politikern

Mit der Veröffentlichung sensibler medizinischer Daten über Politiker droht ein Erpresser dem Krankenhaus Mayanei Hayeshua Medical Center (MHMC) in Bnei Berak, Israel. Die unbekannten Täter fordern dutzende Millionen Schekel von dem Spital, in dem unter anderem Premierminister und Oberrabbiner behandelt wurden. Hintergrund ist ein Ransomware-Angriff, der die Computersysteme des Krankenhauses lahmgelegt hat. Dabei wollen die Täter Dateien erbeutet haben.

Das berichtet die Tageszeitung Israel Hayom. Das Gesundheitsministerium bestreitet, dass es eine Dringlichkeitssitzung abgehaltet hat. Verhandlungen seien derzeit nicht im Gange, informierte das Krankenhaus. Anfang des Monats hat laut Hayom eine bekannte Ransomware-Gruppe den Angriff auf das MHMC für sich proklamiert. Dabei stellte die Gruppe der Einrichtung wohl ein Ultimatum und drohte damit, vertrauliche Krankenakten von Premierministern, Abgeordneten, hochrangigen Rabiner und anderen bekannten Personen zu veröffentlichen.

Psychiatrische Gutachten und mehr

Zudem behaupte die Gruppe, Zugriff auf Hunderttausende digitale Dateien zu haben, unter denen sich auch psychiatrische Gutachten und verschiedene private Diagnosen befinden. "In der vergangenen Woche haben die Cyber-Experten des Gesundheitsministeriums, der Nationalen Cyber-Direktion und des Krankenhauses den Angriff untersucht, und dazu gehört auch eine Bewertung des Ausmaßes des Verstoßes und dessen Auswirkungen", zitiert die Zeitung das Krankenhaus. Der Vorfall sei finanziell motiviert. Nach Angaben der Zeitung würden die Behörden zudem prüfen, ob es sich bei dem Angriff um eine zielgerichtete Bedrohung handele.

Keine Auswirkungen auf Versorgung

Nach Angaben des Krankenhauses sei jedoch kein Schaden an Patienten oder deren Versorgung entstanden. Die Pflege der Patienten sei ebenfalls weiterhin möglich gewesen. Dennoch entschied das Gesundheitsministerium in Israel, dass keine weiteren Patienten mehr aufgenommen werden sollen, wie The Times of Israel berichtet. Zudem sei die Öffentlichkeit aufgefordert worden, die Notaufnahme des Krankenhauses nicht aufzusuchen.

