"Cyberpunk 2077": CD Projekt setzt in Rekordjahr 460 Millionen Euro um

Das polnische Spieleunternehmen CD Projekt hat im vergangenen Jahr 460 Millionen Euro umgesetzt – ein Unternehmensrekord. Für die starken Zahlen war vor allem "Cyberpunk 2077" verantwortlich, das am 10. Dezember 2020 auf den Markt kam und einen bärenstarken Launch hinlegte: Bis Ende des Jahres wurde das Spiel 13,7 Millionen Mal verkauft, teilte CD Projekt in einem Finanzbericht mit.

Die Zahlen belegen, dass sich "Cyberpunk 2077" trotz des schlechten technischen Zustands zum Marktstart für das polnische Entwicklerstudio zum Riesenerfolg entwickelt, selbst das hochgelobte "The Witcher 3": Das Action-Rollenspiel um Hexer Geralt brauchte fast ein Jahr, um die 10-Millionen-Marke zu knacken. Weniger positiv für CD Projekt: Unter dem technisch schlechten Start von "Cyberpunk 2077" und der damit verbundenen Berichterstattung litt der Aktienkurs des polnischen Unternehmens, der heute nur noch 40 Prozent des Werts kurz vor dem Verkaufsstart beträgt.

Zahl der Rückerstattungen nicht bekannt

Ganz unbeschadet kam CD Projekt angesichts der zahllosen Berichte und Beschwerden über Bugs, Abstürze und andere Fehler in "Cyberpunk 2077" also nicht davon: Das betrifft auch die Rückerstattungen: Umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro musste CD Projekt dem Finanzbericht zufolge für sein Refund-Programm aufwenden, das als Reaktion auf die Kritik gestartet wurde. In dem Finanzbericht findet sich außerdem eine Summe von 42,6 Millionen Euro, die CD Projekt als erwartete Ausgaben für Refunds und "Anpassungen von Lizenzierungsreports" zusammenfasst – damit könnten etwa Einkünfte gemeint sein, die wegen der Sperre im Playstation Store entfallen sind.

Wie viele Käuferinnen und Käufer eine Rückerstattung für "Cyberpunk 2077" einforderten, geht aus dem Bericht aber nicht eindeutig hervor – die oft genannte Zahl von 30.000 ergibt sich schlicht, wenn man die genannten 1,8 Millionen Euro für das Refund-Programm durch den durchschnittlichen Verkaufspreis des Titels teilt. Das ist eine bestenfalls ungenaue Rechnung, die außerdem die Rückgaben in den Retail-Läden und den Stores von Sony und Microsoft ignoriert.

Die meisten spielen am PC

Andere Zahlen lassen sich dagegen direkt aus einer Präsentation von CD Projekt ablesen: 73 Prozent kauften "Cyberpunk 2077" demnach digital, 27 Prozent griffen zur Disc-Version. Die erfolgreichste Plattform für "Cyberpunk 2077" war mit 56 Prozent der PC, dem das polnische Studio auch die Cloud-Version von Google Stadia zurechnet. 28 Prozent der Käufe entfielen auf die Playstation-Version, 17 Prozent auf die Xbox – offenbar hat CD Projekt hier etwas nach oben gerundet.

Bis heute bleibt "Cyberpunk 2077" im Playstation Store gesperrt, obwohl sich der Zustand des Action-Rollenspiels mit der Veröffentlichung mehrerer Patches deutlich gebessert hat. Unter welchen Umständen Sony "Cyberpunk 207/" wieder in seinen Store aufnimmt, ist unklar.

(dahe)