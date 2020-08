"Cyberpunk 2077": Gameplay-Video lässt die Waffen sprechen

Mit zwei weiteren kurzen Trailern stimmt CD Projekt Red auf die näher rückende Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" ein. Das erste Video konzentriert sich auf das Waffenarsenal des Action-Rollenspiels. Dazu gehören erwartbare Wummen wie Scharfschützengewehre und Shotguns im Cyberpunk-Stil.

Video zeigt das Waffenarsenal aus "Cyberpunk 2077" (Quelle: CD Projekt)

Das Video zeigt aber auch "smarte Waffen", deren Projektile automatisch Gegner ansteuern. So können Spieler um die Ecke schießen – das erinnert zum Beispiel an die "Smart Pistol" aus den Titanfall-Shootern. Darüber hinaus gibt es in "Cyberpunk 2077" auch einige Nahkampfwaffen sowie Armprothesen, die ebenfalls ordentlich Schaden anrichten können. Die Armklingen wurden zum Beispiel schon im ersten Teaser zu "Cyberpunk 2077" gezeigt.

Der zweite Trailer zu "Cyberpunk 2077" erklärt die drei verschiedenen Hintergrundgeschichten, die sich Spieler für ihre Hauptfigur "V" zu Beginn des Spiels aussuchen können. "V" kann entweder als Straßen-Gangster, Corporate-Agent oder nomadischer Außenseiter gespielt werden.

Trailer zu den Hintergrundgeschichten in "Cyberpunk 2077" (Quelle: CD Projekt)

Gratis-Upgrades auf PS5 und Xbox Series X

Beide Gameplay-Clips wurden im Rahmen eines Livestreams vorgestellt. Derartige Streams will CD Projekt regelmäßig bis zum Release des Shooter-RPGs im November veröffentlichen. Im Juni hatte CD Projekt bereits eine Spielmechanik namens "Braindance" demonstriert, bei Spieler in Erinnerungsaufzeichnungen eintauchen können.

"Cyberpunk 2077" ist eines der wichtigsten Spiele des Jahres: Entwickler CD Projekt Red hat sich mit "The Witcher 3" in die höchste Liga der Entwicklerstudios katapultiert. Das neue Spiel des polnischen Studios erscheint für PC, Xbox One und Playstation 4, Versionen für die Xbox Series X und die Playstation 5 sollen folgen. Wer die Fassungen für Xbox One oder Playstation 4, bekommt das Upgrade auf die folgende Konsolengeneration kostenlos.

