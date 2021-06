"Cyberpunk 2077": Geschäftszahlen von CD Projekt deutlich unter Vorjahr

Im 1. Quartal 2021 hat CD Projekt deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vorjahresquartal. Das geht aus aktuellen Geschäftszahlen des polnischen Spieleunternehmens hervor. Im Q1 2020 hatte das Unternehmen noch umgerechnet 20,5 Millionen Euro Gewinn eingefahren, für das Q1 2021 vermeldete es nun magere 7,2 Millionen Euro.

Die schwachen Quartalszahlen von CD Projekt sind unter anderem auf steigende Ausgaben zurückzuführen. Sie lassen außerdem vermuten, dass das umstrittene Actionspiel "Cyberpunk 2077" sich seit dem starken Marktstart mittlerweile eher schwach verkauft: Der Umsatz durch Spielverkäufe lag im Q1 2021 nur 2 Prozent höher als im Q1 des Vorjahres – obwohl der jüngste Spiele-Release des Studios zu diesem Zeitpunkt über ein Jahr zurücklag.

"The Witcher 3", das bis dato erfolgreichste Spiel von CD Projekt Red, war damals sogar schon mehrere Jahre alt. Im Q1 2021 war der Release von "Cyberpunk 2077" dagegen noch sehr frisch, das Spiel erschien im Dezember 2020. Dennoch fielen die Umsätze durch Spieleverkäufe in beiden Jahren nahezu identisch aus.

In einer Fragerunde zu den Quartalszahlen wiegelt CD Projekt aber ab: Die Verkaufszahlen im ersten Quartal 2020 seien außergewöhnlich stark gewesen. Unter anderem soll die Coronakrise und die Ausstrahlung der Netflix-Serie zu "The Witcher" die Sales zu diesem Zeitpunkt beflügelt haben. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen sank der Aktienkurs von CD Projekt auf unter 35 Euro. Vor dem Start von "Cyberpunk 2077" lag er noch bei knapp 100 Euro.

Keine Verkaufszahlen

CD Projekt Red hat seit dem vergangenen Dezember keine Verkaufszahlen von "Cyberpunk 2077" mehr genannt, zu diesem Zeitpunkt war der Titel 13 Millionen Mal verkauft worden. Mit einem Umsatz von umgerechnet 460 Millionen Euro wurde 2020 zum Rekordjahr für das polnische Spielestudio – auch dank dem starken Start von "Cyberpunk 2077". Es ist aber denkbar, dass die Verkaufszahlen in den vergangenen Wochen und Monaten unter dem Einfluss negativer Berichterstattung eingebrochen sind. Außerdem ist "Cyberpunk 2077" nicht mehr im Playstation Store erhältlich. Sony reagierte mit dem Rausschmiss auf den schlechten technischen Zustand des Spiels. Wann "Cyberpunk 2077" wieder in den Playstation Store zurückkehren kann, ist unklar. CD Projekt wollte sich dazu bei einer Fragerunde mit Investoren nicht näher äußern.

"Cyberpunk 2077" war mit zahlreichen Problemen gestartet: Bugs, Fehler und Abstürze vermiesten vielen Spielerinnen und Spielern die Freude an dem heißerwarteten Actionspiel, Last-Gen-Konsolen hatten außerdem mit massiven Performance-Problemen zu kämpfen. Nach zahlreichen Patches läuft "Cyberpunk 2077" mittlerweile viel besser. CD Projekt will weiter an dem Titel arbeiten und kostenlose DLCs veröffentlichen. Im zweiten Halbjahr steht außerdem der Release von optimierten Fassungen für Xbox Series X und PS5 an. Das Studio bereitet außerdem neue Spiele vor, deren Entwicklung im kommenden Jahr beginnen soll.

