"Cyberpunk 2077": Hotfix 1.11 behebt Bug, der Spielfortschritt verhinderte

Ein neuer Hotfix für "Cyberpunk 2077" behebt einen schwerwiegenden Bug. Der Fehler hatte sich mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Patch 1.1 ins Spiel geschlichen und verhinderte den Spielfortschritt bei der Hauptmission "Down on the Street". Nun hat CD Projekt den Hotfix 1.11 veröffentlicht, der den Fehler aus der Welt schaffen soll.

Das jüngste Update für das Action-Rollenspiel hat als Hotfix keinen größeren Umfang, sondern behebt gezielt die mit Patch 1.1 eingeführten Probleme. Neben dem Quest-Bug nimmt der Hotfix auch eine Änderung bei der Zufallsgenerierung von Items ins Visier. Hotfix 1.11 steht für alle Versionen des Spiels zum Download bereit.

Anruf wurde nicht ausgelöst

Patch 1.1 war das erste größere Update für "Cyberpunk 2077". Entwickler CD Projekt arbeitet mit Patches daran, den schlechten technischen Zustand des Action-Rollenspiels zu verbessern. Patch 1.1 sollte bereits umfassendere Verbesserungen für die Stabilität bringen und zahlreiche Bugs und Glitches beheben.

CD Projekt gibt einen Ausblick auf die Zukunft von "Cyberpunk 2077" (Quelle: Cyberpunk 2077)

Mit Update 1.1 führte CD Projekt versehentlich aber den bisher wohl schlimmsten Bug ein: In der Mission "Down on the Street" wurde der Anruf der Figur Takemura nicht richtig ausgelöst. Ohne den Anruf kann die Mission nicht voranschreiten, die Spieler steckten fortan fest. Weil es sich um eine Hauptquest handelt, mussten viele Spieler notgedrungen auf den Hotfix warten, um weiterspielen zu können.

Laut Patchnotes sollte Update 1.1 unter anderem Speicheroptimierungen und Crash-Fixes sowie Performance-Verbesserungen bei Playstation 4 Pro und PS5 einführen. In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere "Cyberpunk 2077"-Patches erscheinen. Das Spiel war zum Launch im Dezember gerade auf den Basismodellen der PS4 und Xbox One nicht richtig spielbar, weil die Auflösung und Bildrate je nach Spielsituation enorm absackten. Spieler stellten außerdem zahlreiche Bugs, Glitches und Spielabstürze fest.

