"Cyberpunk 2077": Patch 1.3 und Kosmetik-DLC auf dem Weg

CD Projekt Red hat die Patchnotes des kommenden Updates 1.3 für "Cyberpunk 2077" veröffentlicht. Zu den Verbesserungen zählen zahlreiche kleine Änderungen, Fehlerlösungen und Spielbalance-Feintuning. Beispielsweise zoomt die Minimap künftig beim Autofahren etwas heraus, sodass man besser abschätzen kann, wo man gerade hinfährt.

Auch einige Performance-Verbesserungen und überarbeitete Screen-Space-Reflections bei niedrigen Einstellungen sind Teil des Updates. Die kompletten Patchnotes 1.3 für "Cyberpunk 2077" kann man auf der Webseite von CD Projekt einsehen. Sie demonstrieren auch eines: Acht Monate nach der verpfuschten Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" sind die Entwicklerinnen und Entwickler von CD Projekt Red immer noch damit beschäftigt, die Problemstellen der Release-Fassung zu glätten.

"Cyberpunk 2077" steigert sich – langsam

In den vergangenen Monaten hat sich der Zustand von "Cyberpunk 2077" massiv gebessert – auf Kosten anderer Inhalte. Denn während das Entwicklerteam mit dem Patchen beschäftigt war, blieben die versprochenen Zusatzinhalte, die Next-Gen-Fassungen und der ursprünglich geplante Mehrspielermodus lange auf der Strecke.

In einem Stream hat CD Projekt Red nun aber den ersten von mehreren Gratis-DLCs enthüllt: Es gibt ein paar neue Outfits für die Spieler, einen optionalen frischen Look für den von Keanu Reeves gespielten Johnny Silverhand und ein neues Auto namens Archer Quartz Bandit.

Mit seinen DLCs fährt CD Projekt bei "Cyberpunk 2077" wohl die gleiche Strategie wie einst bei "The Witcher 3": Kleine Zusatzinhalte werden in gewissem Abstand kostenlos für alle Spielerinnen und Spieler verteilt, große Erweiterungen dürften dagegen zum Kauf angeboten werden. Bei "The Witcher 3" wurde das polnische Entwicklerstudio für diese Strategie noch gepriesen, bei "Cyberpunk 2077" löst der geringe Umfang des ersten DLC-Pakets in der Community eher Ernüchterung aus. Wann umfangreichere Inhalte kommen, ist offen.

CD Projekt zeigt Patch 1.3 und Zusatzinhalte für "Cyberpunk 2077"

Warten auf die Next-Gen-Versionen

Der vermeintlich langsame Entwicklungsfortschritt ist auf den unfertigen Zustand des Action-Spiels zurückzuführen, in dem es im vergangenen Dezember in den Handel kam. Noch immer gibt es kein genaues Release-Datum für die Next-Gen-Versionen, die für Xbox Series X/S und Playstation 5 optimiert sind. Und der Blick auf die im Januar revidierte Roadmap für "Cyberpunk 2077" zeigt, dass sich der Release des ersten Mini-DLC ebenfalls verzögert zu haben scheint, während CD Projekt die zahlreichen grundlegenden Probleme des Spiels in Angriff genommen hat.

"Cyberpunk 2077" war mit massiven technischen Problemen gestartet: Neben zahlreichen Bugs und Abstürzen wurden vor allem die Performance-Probleme auf den Last-Gen-Konsolen kritisiert, wo das trotz erheblich zurückgestufter Auflösung häufig unter 30 FPS fiel. Zwischenzeitlich flog "Cyberpunk 2077" sogar aus dem Playstation-Store – ein beispielloser Schritt. Angesichts des verbesserten Zustands kann man "Cyberpunk 2077" mittlerweile auch wieder bei Sony kaufen – auch wenn das Unternehmen empfiehlt, das Actionspiel nur auf der PS4 Pro und der PS5 zu spielen.

(dahe)