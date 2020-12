"Cyberpunk 2077": Rückerstattungen nicht immer möglich

Käufer der PS4- und Xbox-One-Versionen von "Cyberpunk 2077" bekommen nicht immer Rückerstattungen. Entsprechende Nutzerberichte bestätigte CD-Projekt-Manager Adam Kiciński in einem Investorengespräch. Zuvor hatte CD Projekt auf Twitter geschrieben, wer mit dem Spiel unzufrieden ist, könne sein Geld zurückfordern.

Zuvor hatte CD Projekt auf Kritik am technischen Zustand von "Cyberpunk 2077" mit einem Twitter-Post reagiert, der verärgerten Käufern die Rückerstattung vorschlug: "Wenn du mit dem Spiel nicht zufrieden bist und nicht auf Updates warten möchtest, kannst du dich für einen Refund entscheiden", schrieb das polnische Entwicklerstudio in dem Twitter-Beitrag.

Weil Sony und Microsoft solche Rückerstattungen nicht ohne Weiteres zulassen, implizierte der Post, CD Projekt habe eine spezielle Abmachung mit den Konsolenherstellern getroffen. Das sei aber nicht der Fall, sagte Kiciński im Investorengespräch. "Unser Vorgehen hier mit Microosft und Sony ist nicht anders als bei allen anderen Titlen, die in deren Shops verkauft werden."

Rückerstattung als Glücksspiel

In der Praxis bedeutet das: Einige Spieler haben Probleme, ihr Geld für "Cyberpunk 2077" auf PS4 und Xbox One zurückzubekommen. Auf Reddit finden sich zahlreiche Berichte von Nutzern, die mit ihrer Anfrage Erfolg hatten – andere wiederum haben ihr Geld nicht zurückbekommen. Viele fühlen sich von CD Projekt getäuscht.

Wie CD Projekt nun bekanntgegeben hat, gelten auch bei der Rückgabe von "Cyberpunk 2077" die üblichen Bestimmungen der jeweiligen Plattformbetreiber. Sony lässt Rückerstattungen eigentlich nicht mehr zu, wenn ein Spiel bereits heruntergeladen wurde. Microsoft gibt Nutzern einen Zwei-Wochen-Zeitraum, in dem ein Spiel grundsätzlich erstattet werden kann – allerdings nur unter bestimmten Umständen. In der Praxis scheinen sich sowohl Sony als auch Microsoft bei "Cyberpunk 2077" in vielen Fällen kulant zu zeigen. Eine feste Sonderregelung ist aber nicht zu erkennen.

"Cyberpunk 2077" in 100 Sekunden

Die "Cyberpunk 2077"-Version für PS4 und Xbox One weist zahlreiche technische Mängel auf. Neben Bugs und Glitches ist auch die Performance auf den sieben Jahre alten Konsolen schlecht: Obwohl die dynamische Auflösung häufig auf niedrige 720p fällt, sackt die Bildrate auf 15 FPS oder weniger ab. CD Projekt hat für die kommenden Monate mehrere Patches angekündigt, die Besserung bringen sollen.

