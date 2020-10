"Cyberpunk 2077" erscheint auch auf Google Stadia direkt zum Release

Nutzer von Google Stadia müssen doch nicht länger warten als die anderer Plattformen um "Cyberpunk 2077" spielen zu können. Der sehnlichst erwartete RPG-Shooter vom Entwickler CD Project Red erscheint auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und nun auch auf Google Stadia am 19. November. Bislang hieß es lediglich, das Spiel solle erst einige Zeit nach dem Release auf Stadia verfügbar sein.

Mehrfach verschoben

Wo das Spiel auf Stadia verfügbar sein wird, hängt von der allgemeinen Verfügbarkeit der Plattform ab, heißt es auf der offiziellen Ankündigung – in Deutschland ist das Angebot seit fast einem Jahr verfügbar. "Cyberpunk 2077" wurde von dem Entwickler mehrfach verschoben, zuletzt vom 17. September zum 19. November. Wie das Studio betonte, ist das Spiel bereits fertig, man arbeite nur noch am Bugfixing und Balancing von bestimmten Spielmechaniken. Der Hersteller war jüngst in den Negativ-Schlagzeilen, denn um das Spiel pünktlich zum Release rauszubringen wurde eine 6-Tage-Woche eingeführt.

(wid)