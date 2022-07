Cybersecurity-Experten gefragt: Hoher Beratungsbedarf in Hessen

Seit dem Start des Cyber Competence Center (Hessen3C) zum Schutz vor und zur Beratung gegen IT-Attacken haben sich 187 kleine und mittlere Unternehmen im Bundesland an die Experten gewandt. Der Bedarf an Unterstützung der Firmen bezog sich dabei sowohl auf konkrete Sicherheitsvorfälle als auch auf die Beratungen und Informationen zur IT- und Cybersicherheit, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Den Warn- und Informationsdienst hätten derzeit 70 dieser Unternehmen abonniert.

Gefahr durch russischen Angriffskrieg

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bestehe eine erhöhte Bedrohungslage auch für Hessen, da der Krieg durch verschiedenste Formen von Cyberangriffen flankiert werde, erklärte Beuth. Über wechselseitige Cyberangriffe der Kriegsparteien könne sich etwa Schadsoftware über Lieferketten im Bereich Software auch nach Hessen ausbreiten. Auch bestehe die Möglichkeit gezielter russischer Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland als Vergeltung für westliche Sanktionen und die Unterstützung der Ukraine.

Zur Höhe der wirtschaftlichen Schäden bei den hessischen Firmen durch Cyberangriffe konnte der Innenminister keine Angaben machen. Zuletzt hatte es einen Cyberangriff auf den hessischen IT-Dienstleister Count and Care gegeben, der zum Darmstädter Energieversorger Entega gehört. Wer hinter dem Hackerangriff steckte, ist noch unklar.

Hessen3C war angesichts einer wachsenden Cyber-Bedrohungslage im April 2019 an den Start gegangen. Das Cyber Competence Center hat seinen Sitz im hessischen Innenministerium. Die dort beschäftigten IT-Experten sind aber keine Polizeiermittler, sondern helfen und unterstützen etwa Unternehmen im Fall einer Cyberattacke. Über eine Hotline sind die Fachleute rund um die Uhr erreichbar.

(bme)