Cybersecurity in der Industrie 4.0 – Das Webinar der heise Academy

Cyberbedrohungen nehmen weiterhin zu und gehören für die IT-Security in Unternehmen mittlerweile zum Alltag. Professionelle Hackerbanden agieren weltweit und richten immense Schäden an. Beispielsweise erlitt die Continental AG 2022 durch einen derartigen Angriff einen Schaden in Millionenhöhe. Ursache war wahrscheinlich ein einziger infizierter Browser, den ein Mitarbeiter heruntergeladen hatte.

Besonders Unternehmen der kritischen Infrastruktur sind aufgrund dieser Entwicklungen gefährdet. Dadurch werden Arbeitsplätze, die Energieversorgung und Grundlagen unseres Zusammenlebens gefährdet. In einer immer stärker vernetzten Welt ist es daher wichtig, sich mit dem Webinar Cybersicherheit in der Industrie 4.0 zu rüsten, um sich selbst und seine Firma zu schützen.

Die weltweite Transformation von Produktionsstätten zu einer Industrie 4.0 findet in einem höchst dynamischen Umfeld statt. Potenzielle Angriffsszenarien, passende Gegenmaßnahmen und moderne Sicherheitsstandards entwickeln sich kontinuierlich weiter. Die Experten Jonas Jelinski und Philipp Ramin geben in diesem Webinar daher einen praxisnahen Einblick über den aktuellen Stand, was Gefahren und Lösungen für die Cybersicherheit in der Industrie 4.0 angeht. Dabei kommen sowohl technische als auch organisatorische und menschliche Faktoren zu tragen.

Nach dem Webinar haben Sie einen Überblick über die wichtigsten Probleme der Cybersicherheit in der Industrie 4.0 und wissen, wie Sie die wichtigsten Lösungsansätze in der Praxis umsetzen können.

Expertenwissen zur Cybersicherheit in der Industrie 4.0

Das Webinar hat eine Laufzeit von drei Stunden und findet von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer sich darüber hinaus zu aktuellen IT-Themen weiterbilden möchte, erhält mit dem heise Academy Pass für 595 Euro unbegrenzten Zugang zu über 100 Video-Kursen und über 100 Live-Events pro Jahr.

Alle Teilnehmenden dürfen sich auf jede Menge Praxis und Expertentipps freuen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und die Teilnehmenden können sich auch untereinander zum Thema austauschen. Dazu gibt es die Möglichkeit, das Gelernte im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen (der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive).

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website des Webinars.