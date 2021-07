DAZN zeigt Champions League der Frauen kostenlos auf Youtube

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN hat sich für die kommenden Jahre die Rechte an der Champions League der Frauen gesichert. Ab der Saison 2021/22 werden die Frauen-Fußballspiele der Königsklasse bei DAZN gezeigt. Außerdem bietet der Streaming-Dienst viele dieser Spiele live und frei empfänglich bei Youtube an.

Mit der höheren Sichtbarkeit soll der Frauenfußball nachhaltig gefördert werden, schreibt DAZN in einer Pressemitteilung. In den ersten beiden Saisons werden alle jeweils 61 Partien auf Youtube gezeigt. In den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 werden jeweils 19 Spiele frei über Youtube empfangbar sein, die übrigen Partien gibt es dann nur noch per Abonnement von DAZN zu sehen.

Unklar ist noch, in welchen Sprachen die Spiele auf Youtube übertragen werden. DAZN schreibt lediglich, die Spieler der deutschen Mannschaften sollen auf DAZN mit deutschem Kommentar zu sehen sein. Auf dem bereits angelegten Youtube-Kanal der Champions League der Frauen bei DAZN wurden bisher zwei Videos in englischer Sprache hochgeladen.

DAZN wird teurer

Im Mai hatte DAZN eine Erhöhung des Abo-Preises angekündigt: Im Jahresabonnement kostet der Sport-Streaming-Dienst ab August 150 statt wie bisher 120 Euro. Auch der Preis für das Monatsabo steigt entsprechend von 12 auf 15 Euro. Die Preiserhöhungen von DAZN betreffen sowohl Neu- als auch Bestandskunden.

Die erhöhten Preise für das Abonnement begründet DAZN mit dem ausgebauten Fußball-Angebot: Ab der Saison 2021/2022 gibt es neben der Champions League der Frauen auch mehr Männerfußball der Königsklasse zu sehen. Pro Saison bis 2023/24 zeigt DAZN 121 Spiele der Champions League live, die verbleibenden 16 Partien gibt es bei Amazon zu sehen.

Auch in der Fußball-Bundesliga der Männer hat DAZN sich zusätzliche Rechte gesichert. In der kommenden Saison werden alle Freitags- und Sonntagsspiele live bei DAZN übertragen. Die Samstagsspiele gibt es weiterhin exklusiv bei Sky.

