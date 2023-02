DDR5-Arbeitsspeicher: RAM-Riegel mit 48 und 24 GByte im deutschen Handel

Noch nicht offiziell angekündigt, aber in Deutschland bereits vorbestellbar: Corsair bringt DDR5-Kits mit untypischen Speicherkapazitäten von 96 und 48 GByte aus der Baureihe Vengeance; optional mit RGB-Beleuchtung. Die einzelnen Riegel sind wahlweise 48 oder 24 GByte groß.

In ein Mainboard mit vier RAM-Steckplätzen passen so 192 GByte; Mini-ITX-Mainboards können 96 GByte aufnehmen. MSI hat bereits angekündigt, dass die eigenen Intel-Mainboards der Chipsatzserien 600 und 700 die neuen Speichermodule unterstützen. Auf ihnen laufen Prozessoren der Baureihen Core i-12000 und Core i-13000, also Alder Lake und Raptor Lake.

Bisher lag das Limit bei 128 beziehungsweise 64 GByte, weil es maximal 32 GByte große DDR5- und DDR4-Riegel gab. Aktuelle Speicherstandards sehen längst "krumme" Größen vor, allerdings gab es solche bisher primär nur für Smartphones und Tablets.

Micron-Speicher

Corsair verwendet für seine Kits wahrscheinlich 24-Gigabit-Speicherchips von Micron. Letzterer Hersteller wollte entsprechende Module unter der Marke Crucial schon im Januar 2023 vorstellen, verzögerte die Markteinführung jedoch. Die Corsair-Kits sollen ab Anfang März ausgeliefert werden.

Bisher listet der Händler Proshop acht verschiedene DDR5-5600- und DDR5-5200-Kits von Corsair mit Kapazitäten von 96 und 48 GByte. Die Preise reichen von 200 bis 440 Euro. Der Pro-GByte-Preis ist mit knapp 4,40 Euro (auch für DDR5-5600) gar nicht mal schlecht, insbesondere in Anbetracht des derzeitigen Vorbestellungsstatus. DDR5-5600-Kits mit 32 GByte kosten derzeit mindestens 4 Euro pro GByte und gehen schnell auf 4,50 Euro zu.

Interessant sind die neuen Kits vor allem für Nutzerinnen und Nutzer, die entweder möglichst viel RAM benötigen oder denen 32 GByte zu wenig und 64 GByte zu viel sind. Ein Betrieb mit 24 GByte ist zwar möglich, dann aber nur mit einem einzelnen Riegel im Single-Channel-Betrieb, was Desktop-Prozessoren bremst.

(mma)