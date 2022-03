DE-CIX: Zweiter ostdeutscher Internetknoten entsteht in Leipzig

Die Deutsche Commercial Internet Exchange (DE-CIX) bereitet die Inbetriebnahme eines weiteren Internetknotens in Deutschland vor. Er entsteht in Leipzig und wird der zweite Internetknoten in Ostdeutschland sein – der erste wird gemeinsam von der Berlin Commercial Internet Exchange (BCIX) und DE-CIX in Berlin betrieben.

Im vierten Quartal 2022 soll der Internetknoten ans Netz gehen. Die beiden Unternehmen envia TEL und PŸUR Business kümmern sich in ihren Rechenzentren um die nötige Hardware für den DE-CIX Leipzig. Der Internetknoten soll die Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Unternehmen interessanter machen.

Insbesondere in Sachsen-Anhalt soll die Infrastruktur in den kommenden Jahren wachsen: Intel baut in Magdeburg seine größten europäischen Halbleiterwerke, eine sogenannte Megafab, die als Startschuss für weitere Unternehmensansiedlungen dienen sollen. Südöstlich vom DE-CIX befindet sich das Silicon Saxony um Dresden herum.

Internationaler Datenflughafen

Cloud-Firmen will DE-CIX ostdeutsche Standorte durch die direkte Anbindung an den riesigen Frankfurter Internetknoten attraktiv machen. So ergebe sich eine direkte Einbindung in ein "globales digitales Ökosystem mit bedeutenden internationalen Playern wie Google, Microsoft, Amazon, Akamai, Netflix oder Facebook", schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Stephan Drescher, Geschäftsführer von envia TEL beschreibt den neuen Internetknoten derweil bildlich: „Der DE-CIX Leipzig verbindet uns auf kürzestem Weg mit den internationalen Datenaustauschpunkten. Vergleichen wir den DE-CIX Leipzig mit dem Flugverkehr: Der Datenaustauschpunkt in Leipzig ist wie eine Destination, die nun weltweit angeflogen wird. Es werden keine Transferflughäfen mehr benötigt. So müssen die Daten in Zukunft keinen Zwischenstopp an einem entfernten Austauschpunkt mehr einlegen, sondern es gibt eine Direktverbindung nach Ostdeutschland. Das macht die Internetverbindungen für die angeschlossenen Unternehmen, Kommunen und Schulen in der Region latenzarm und damit schneller, stabiler und qualitativ hochwertiger.“

(mma)