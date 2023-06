DE-CIX nimmt Internetknotenpunkt in Finnland in Betrieb

In Zeiten wachsender Datenmengen sind leistungsstarke Internetknotenpunkte (IXPs) essenziell für ein schnelles Internet. An ihnen treffen sich die Backbone-Infrastrukturen vieler Netzbetreiber, sodass Datenverkehr zwischen den Einzelnetzen und zu internationalen Zielen fließen kann. Querverbindungen zwischen Backbonenetzen werden im Fachsprech auch als "Peering" bezeichnet.

Das HE1 ist eines der von Equinix betriebenen Rechenzentren in Helsinki. Durch die Partnerschaft mit dem DE-CIX können Kunden nun umfangreiche Peering-Angebote nutzen. (Bild: Google Street View, Juli 2019)

Der Internetknotenbetreiber DE-CIX, nach dem gleichnamigen großen Knotenpunkt in Frankfurt bekannt, hat Anfang Juni neue Standorte in Helsinki in Betrieb genommen. Die Firma hat dafür keine neuen Gebäude bezogen, sondern eine Partnerschaft mit dem global tätigen Rechenzentrumsbetreiber Equinix geschlossen. Equinix betreibt in Helsinki sechs Rechenzentren und europaweit fast 70 Standorte.

Laut DE-CIX können Kunden in Finnland nun direkten Zugang zu über 50 Clouds, mehr als 2000 lokalen und internationalen Netzen sowie über 250 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA erhalten – mit nur einem Vertrag.

Welche Technik im Detail an den Standorten in Betrieb gegangen ist, sagte DE-CIX nicht. Das Unternehmen feierte aber zum selben Zeitpunkt das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft mit Nokia und lobte deren Hardware als innovativ. Konkret erwähnte DE-CIX den Nokia-Router 7750 SR-14s, der auch in Frankfurt im Einsatz sein soll.

Nokias 7750-SR-s-Serie ist für große Netzbetreiber gedacht. Die Router besitzen nahezu ausschließlich Slots für Glasfasermodule (CFP2-DCO, (Q)SFP etc.) und liefern eine Forwarding-Leistung im Tbit/s-Bereich. Je nach Modell stehen bis zu 432 Slots für 400-Gigabit/s-Ethernet zur Verfügung. Auch 800-Gigabit/s-Ethernet wird bereits unterstützt.

