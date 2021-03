DHL-Pakete noch am selben Tag aus der Filiale abholen

Bisher konnten Empfänger von DHL-Paketen, die nicht zu Hause angetroffen wurden, ihre Sendungen erst am nächsten Werktag am Post-Schalter abholen. Mit einer neuen Benachrichtigungsfunktion per E-Mail soll sich das ändern. Registrierte Empfänger sollen sofort benachrichtigt werden, sobald ihr Paket in einer Filiale oder einem Paketshop zum Abholen bereitliegt. Das soll meistenteils taggleich passieren.

Der DHL-Benachrichtigungsservice wurde im vierten Quartal 2020 schrittweise eingeführt und sei jetzt flächendeckend verfügbar, teilte die Deutsche Post DHL mit . Damit erweitert DHL die Funktionen der Paketankündigung, die Kunden auf elektronischem Weg über den Status ihres Pakets informiert.

Erklärvideo der Deutschen Post DHL. (Quelle: Deutsche Post DHL)

Die Post hatte vor einem Jahr ihr Digitalisierungsprogramm in Gang gesetzt. Dabei investiert das Unternehmen in neue digitale Dienste und will bereits bestehende Dienste im Brief- und Paketbereich verbessern. Zu dem Digitalpaket gehört auch die mobile Briefmarke, die seit Dezember 2020 erhältlich ist.

(anw)