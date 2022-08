DHL-Sendungsverfolgung deutschlandweit gestört

Seit Donnerstagabend ist die Sendungsverfolgung von DHL-Paketen in ganz Deutschland gestört. Betroffen ist sowohl die Sendungsverfolgung via DHL-App als auch im Web. Die Störungen halten am Freitagmorgen unverändert an, wie aus der Live-Karte von allestörungen.de hervorgeht.

In der DHL-App als auch beim Webdienst werden laufende Sendungen mit "Status offen" angezeigt. Eine Nachricht weist darauf hin, dass die Sendungsverfolgung derzeit nicht zur Verfügung steht.

"Aufgrund einer Störung stehen Ihnen einige Funktionen aus dem Bereich 'Verfolgen' vorübergehend nicht zur Verfügung", heißt es dort. Alternativen zur Sendungsverfolgung, etwa eine Anfrage beim Kundendienst von DHL, gibt es nicht. Die Mitarbeiter dort können auf den Dienst ebenfalls nicht zugreifen.

Die Ursache der Störung ist derzeit noch unklar. Wie lange sie andauern wird, ist zunächst nicht bekannt. Eine Anfrage von heise online dazu blieb bislang unbeantwortet.

(olb)