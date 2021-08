DHL plant elektrisches Luftfracht-Netzwerk und kauft erste E-Frachtflieger

DHL hat beim israelischen Hersteller Eviation Aircraft zwölf elektrische Frachtflieger bestellt. Die Maschinen des Typs "Alice" sollen die ersten eines künftigen elektrisch betriebenen weltweiten Luftracht-Netzwerks werden, teilte DHL mit. Es werde das erste seiner Art, betonte das deutsche Logistik-Unternehmen.

Eviation will die elektrischen Frachtflugzeuge 2024 an DHL Express ausliefern, der Jungfernflug soll noch in diesem Jahr stattfinden. Mit den E-Flugzeugen will DHL vollständig emissionsfreie Zubringer-Netzwerke aufbauen. Die maximale Reichweite liegt bei 815 km. Das E-Flugzeug eigne sich so für kürzere Zubringerstrecken und erfordere geringere Investitionen in die Stationsinfrastruktur, teilte DHL weiter mit (PDF).

Laden während des Be- und Entladens

Eine Alice wird in der Ausführung als Frachtflugzeug von einem Piloten oder einer Pilotin geflogen und kann etwa 1200 kg Fracht transportieren. Die Ladezeit pro Flugstunde beträgt etwa 30 Minuten, die E-Flugzeuge können während des Beladens und Entladens "betankt" werden; so sollen schnelle Durchlaufzeiten ermöglicht werden.

Bild 1 von 12 E-Flieger Alice für DHL (12 Bilder) DHL hat 12 Frachtversionen der Alice bestellt, die hier im Rendering zu sehen ist.

(Bild: DHL)

In der Ausführung als Passagierflieger können in einer Alice elf Personen Platz nehmen. 2019 hatte die Fluggesellschaft Cape Air bereits 92 solcher Elektroflieger bestellt, noch bevor die ersten Testflüge damit absolviert wurden.

Die Deutsche Post DHL will bis 2030 insgesamt 7 Milliarden Euro investieren, um seine CO₂-Emissionen zu senken. Das Geld soll insbesondere in Elektrofahrzeuge für die letzte Meile fließen, in alternative Flugzeugkraftstoffe und klimaneutrale Gebäude. Weltweit sind rund 190 Frachtflugzeuge für DHL unterwegs.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Eviation Alice für DHL. (Quelle: DHL)

(anw)