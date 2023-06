DHL: Deutsche Post will 1000 Poststationen betreiben

Die Deutsche Post DHL will wesentlich mehr Poststationen in Deutschland aufbauen. Insgesamt 1000 Poststationen sollen betrieben werden, teilte die Post mit. 100 davon seien bereits im Einsatz, weitere 900 sollen schrittweise in den kommenden Jahren gebaut werden, verspricht die Post.

Poststationen sind erweiterte Versionen der weiter verbreiteten Packstationen. Neben Fächern für Pakete umfassen sie einen integrierten Briefkasten sowie ein Touchscreen-Interface, über das sich diverse Dienstleistungen abwickeln lassen. Beispielsweise kann man an Poststationen Briefmarken bargeldlos kaufen oder sich von einem Servicemitarbeiter per Videotelefonat beraten lassen.

"Leistungen und Produkte 24/7"

"Unsere Kund:innen wünschen sich digitale, moderne und smarte Lösungen. Vor allem die Möglichkeit, postalische Leistungen und Produkte 24/7 in Anspruch nehmen zu können, wird immer stärker nachgefragt. Darauf gehen wir ein", sagte DHL-Manager Holger Bartels. "Die Poststation ist ein zusätzlicher Service für unsere Kund:innen und ergänzt unsere Angebote vor Ort. Mit unseren Poststationen können wir postalische Leistungen rund um Brief und Paket an attraktiven Standorten Tag und Nacht für unsere Kund:innen anbieten."

Die DHL hat Poststationen erstmals Anfang 2021 vorgestellt. Zuerst wurden in Nordrhein-Westfalen 20 Poststationen aufgestellt, nach positivem Feedback wurden bundesweit 80 weitere gebaut. Die zusätzlichen 900 Poststationen will die DHL deutschlandweit sowohl in ländlichen als auch in urbanen Gegenden aufstellen. Wer sich bei der Post registriert, kann an den Poststationen kostenlos Pakete empfangen. Andere Dienstleistungen der Poststation sind auch ohne Registrierung verfügbar.

Poststationen ergänzen das bereits vorhandene Netz der Packstationen, die zum Empfang und Versand von Paketen dienen. Bundesweit hat die DHL davon über 10.000 im Einsatz.

(dahe)