DKB überweist nach falschen Doppelbuchungen Geld zurück

Infolge von technischen Problemen wurde bei Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) Geld von Konten doppelt abgebucht. Bis spätestens zum heutigen Montag sollte das Geld aber zurückgebucht werden, teilte das Kreditinstitut auf seiner Website mit. Bereits am Sonntagmittag sollten die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet sein.

Der Vorfall am vergangenen Donnerstag und Freitag brachte offensichtlich auch einige Kunden in Bedrängnis. Die Bank hatte Buchungen, die Anfang Oktober 2022 erfolgt waren, ein weiteres Mal ausgeführt. Einige landeten infolgedessen möglicherweise im Dispokredit oder anstehende Zahlungen fielen aus. Die DKB kündigte an, keine Überziehungszinsen zu berechnen. Sollten Kunden Kosten durch Mahnungen entstanden sein, werde man diese im Einzelfall prüfen.

Ein Leser von heise online berichtet, dass in seinem Fall eine Barabhebung sogar dreimal abgebucht worden sei. Zusammen mit weiteren Falschbuchungen sei das Geld inzwischen zurückgebucht worden. Eine Woche zuvor habe er indessen auf seinem Kreditkartenkonto eine hohe Gutschrift erhalten, die sofort wieder storniert worden sei.

Genaue Ursache bleibt unklar

Die Bank geht auf ihrer Infoseite nicht näher auf die genaue Ursache der Doppelbuchungen ein. Sie teilte lediglich mit, dass diese bei ihr im Haus und nicht durch einen Dienstleister verursacht wurden. Es seien "alle notwendigen Maßnahmen" ergriffen worden, um eine Wiederholung zu verhindern.

Die Berliner Direktbank hat nach eigenen Angaben über 5000 Mitarbeiter sowie fünf Millionen Privat- und Geschäftskunden.

