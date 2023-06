DPReview bleibt mit neuem Besitzer erhalten

Das US-Unternehmen Gear Patrol hat die Onlinemedien der Marke DPReview von Amazon übernommen. Gear Patrol werde die Webseite und den YouTube-Kanal von DPReview weiter betreiben und dafür neue Inhalte produzieren, teilte der Geschäftsführer Scott Everett mit. Darüber habe sich das Unternehmen Dienstag mit Amazon verständigt, dem bisherigen Eigentümer von DPReview.

Damit endet eine Hängepartie, während der die Zukunft von DPReview in der Schwebe hing. Amazon wollte die Website im Rahmen von Sparmaßnahmen schließen und hatte zunächst angekündigt, dass im April alle Inhalte aus dem Netz verschwinden. Das löste unter Fotointeressierten weltweit Entrüstung aus, denn die Inhalte der Marke sind einzigartig. So bietet DPReview nicht nur sehr umfangreiche Tests von Kameras und Objektiven an, sondern auch Vergleichsbilder mit Stillleben über mehrere Kameragenerationen hinweg. Teils lassen sich zehn Jahre alte Kameras mit Neuerscheinungen mit unkomprimiertem Material vergleichen. Zudem gab es auch eine sehr aktive Community in den Foren der Webseite.

Wohl keine Rückkehr der Video-Hosts

Kurz vor dem Termin gab der Geschäftsführer von DP Review, Scott Everett, an, dass die Seite "bis auf Weiteres" online bleibt und auch neue Beiträge erscheinen sollen. Eine mögliche Übernahme durch ein anderes Unternehmen war Gegenstand von Spekulationen, von konkreten Verhandlungen war aber nichts zu hören. Ebenso sind die finanziellen Hintergründe bisher nicht bekannt. Die beiden beliebten Video-Hosts Chris Niccolls und Jordan Drake kehren offenbar nicht zurück, sie arbeiten seit Anfang April 2023 für die Webseite PetaPixel und bauen dort deren YouTube-Kanal auf.

In einer FAQ zur Zukunft von DPReview erklärt Everett, dass die Redaktion ihre Arbeit weitgehend unverändert fortführen soll. Der neue Eigentümer, Gear Patrol, gibt eine sehr auf Konsum und schöne Bilder fokussierte Webseite zu allen möglichen, meist hochpreisigen Produkten heraus. Der FAQ zufolge soll die Ausrichtung von DPRreview sich dadurch nicht ändern. Auch über einen möglichen Umzug der Redaktion ist nichts bekannt, denn das Medium hat nun ein ähnliches Problem wie bei der Übernahme durch Amazon. Der Onlinegigant hatte DPReview 2007 gekauft, 2010 erfolgte der Umzug von London nach Seattle. Dort ist das Hauptteam bis heute tätig, Gear Patrol sitzt aber am anderen Ende der USA: In New York City. Über die Hintergründe von solchen Firmenübernahmen und die besonderen Umstände von Foto-Medien informiert auch eine Ausgabe unserer wöchentlichen Kolumne Fotonews.

(nie)