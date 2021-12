DSL-Fritzbox 7510: AVMs billigster Router mit Wi-Fi 6

AVM bringt die Fritzbox 7510 in den Handel. Sie ist der günstigste Router des Herstellers für xDSL-Internetanschlüsse, der per Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) mit Endgeräten wie Notebooks, Tablets und Smartphones funkt. Die Preisempfehlung liegt bei 129 Euro, also 40 Euro unter der UVP der ebenfalls Wi-Fi-6-fähigen Fritzbox 7530 AX.

Für den niedrigeren Preis muss man aber einen stark eingeschränkten Funktionsumfang hinnehmen: Die Fritzbox 7510 hat bloß einen einzigen Gigabit-Ethernet-Anschluss, etwa für eine Kabelverbindung zum PC. Zudem beherrscht sie WLAN nur im 2,4-GHz-Band mit zwei MIMO-Streams (maximal 574 Mbit/s brutto). Im 5-GHz-Band, wo so bis zu 1200 Mbit/s möglich wären, funkt sie nicht. DSL mit Supervectoring unterstützt der Router bis zu einer Geschwindigkeit von 300 Mbit/s.

Datenträger lassen sich lediglich über einen einzelnen USB-2.0-Port (Typ A) anschließen, sodass man die Fritzbox 7510 nur als langsamen Netzwerkspeicher (NAS) einsetzen kann. Immerhin bringt der Router alle üblichen AVM-Software-Funktionen und eine DECT-Basis für Schnurlostelefone und Smart-Home-Geräte mit. WLAN-Repeater lassen sich für ein Mesh-WLAN koppeln.

Griff zum teureren Modell

Der Verkauf der Fritzbox 7510 soll in Kürze beginnen. Wegen des moderaten Aufpreises raten wir eher zur Fritzbox 7530 AX, sofern es denn ein AVM-Router sein soll. Das Modell hat vier Gigabit-Anschlüsse und funkt parallel zu 2,4 GHz gleichzeitig im 5-GHz-Band.

AVMs DSL-Router-Topmodell Fritzbox 7590 AX liefert mit jeweils vier MIMO-Streams in beiden WLAN-Funkbändern nochmals höhere Bruttodatenraten (1200 und 2400 Mbit/s) als der xDSL-Wi-Fi-6-Erstling 7530 AX (2 und 3 Streams, 600 und 1800 MBit/s). Zudem hat das Modell zwei Ports für USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, früher USB 3.0 genannt) statt einmal USB 2.0.

(mma)