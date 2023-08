DTS Play-Fi: "Kabellose" Lautsprecheranbindung jetzt auch für 3D-Sound

Die meisten Nutzer dürften "DTS Play-Fi" der Xperi-Tochter DTS bislang als Multiroom-Audio-Lösung kennen. Allerdings existiert seit 2021 mit "DTS Play-Fi Home Theater" auch eine Variante, die im Heimkino die Signale von Mehrkanal-Soundformaten per Funk an die Lautsprecher verteilt – bislang von Soundbars bis hin zu 5.1-Sets. Nun hat Xperi bekanntgegeben, dass das System eine Erweiterung erhalten hat, um die Signale von 3D-Sound-Formaten per Funk an bis zu 12 Lautsprecher zu verteilen. Dabei unterstützt DTS Play-Fi nicht nur die hauseigenen Formate "DTS:X" und (das zusammen mit IMAX entwickelte) "IMAX Enhanced", sondern nach eigenen Aussagen alle immersiven Formate. Explizit ist in der Pressemitteilung das Konkurrenzformat Dolby Atmos genannt.

Anzeige

Unterstützt werden laut Entwickler diskrete Lautsprecherlayouts mit bis zu 7.2.4 Kanälen (mit zwei Subwoofern und vier Höhenlautsprechern) – einschließlich Konfigurationen, bei denen die internen Lautsprecher des Fernsehers Teil des "DTS Play-Fi Home Theater"-Systems sind. "Kabellos" ist die Play-Fi-Lösung insofern, als keine Lautsprecherkabel zu den einzelnen Lautsprechern verlegt werden müssen. Da die Lautsprecher aber einen Verstärker benötigen, kommt man nicht umher, Stromkabel zu verlegen. Xperi will die neue Erweiterung auf der morgen startenden IFA in Berlin an seinem Stand (Halle 20, Stand 213) präsentieren.

Erste Fernseher von Philips

Laut Hersteller arbeitet die neue Play-Fi-Lösung mit allen TV-Videoquellen einschließlich kabelgebundener Eingänge (wie HDMI), integrierten Streaming-Apps und kabellosen Streaming-Protokollen wie AirPlay und Chromecast zusammen. Weiterhin ist es kombinierbar mit kompatiblen Soundbars, Lautsprechern, Subwoofern und Verstärkern – und zwar unabhängig von der Marke.

Als erster Partner wird TP Vision die Home-Theater-Erweiterungen für verschiedene Philips-Fernseher ab dem Jahrgang 2023 einführen, die laut Xperi voraussichtlich im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Alle kompatiblen Fernsehgeräte sollen dabei ein umfangreiches Spektrum an Funktionen für das ganze Haus bieten, darunter Musik- und TV-Wiedergabe in mehreren Räumen, mobiles und privates Hören sowie Kompatibilität mit Musikdiensten aus aller Welt über die "DTS Play-Fi" App für Mobilgeräte.

Dolby mit eigener Lösung

Anzeige

Xperis Ankündigung folgt zwei Tage nach Dolbys Präsentation von "Dolby Atmos FlexConnect". Dolbys neues Feature verbindet das Soundsystem eines Fernsehers nahtlos mit kabellosen Zusatzlautsprechern, um ein nach eigenen Angaben "noch umfassenderes und intensiveres Dolby-Atmos-Klangerlebnis zu ermöglichen". Dolby betonte bei der Präsentation, dass sich bei FlexConnect ein oder mehrere kabellose Lautsprecher überall im Raum platzieren ließen, ohne dass man sich der Nutzer Gedanken darüber machen müsse, ob sie perfekt positioniert sind. Der Klang würde vielmehr von dem System automatisch für jedes Raumlayout und jede Lautsprecherkonfiguration optimiert, sodass laut Dolby jeder Sitzplatz zum besten Platz im Wohnraum wird.

TCL wird als erstes Unternehmen Dolby Atmos FlexConnect in seiner TV-Produktreihe 2024 implementieren. Dolby und TCL stellen Dolby Atmos FlexConnect, das von MediaTeks "Pentonic Smart TV Series"-Chipset angetrieben wird, ebenfalls auf der IFA vor (Halle 21, Stand 101). (nij)