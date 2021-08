DaVinci Resolve: Große Beschleunigung auf M1-Macs

DaVinci Resolve, das bekannte Videoschnitt- und Farbkorrekturwerkzeug, das mit Apples Final Cut Pro X und Adobes Premiere konkurriert, dient dem Mac-Hersteller einmal mehr als Beleg für die hohe Leistungsfähigkeit seiner hauseigenen ARM-Chips. Schon zuvor überholten die Apple-Silicon-Macs ihre Intel-Konkurrenten mit dem Programm beispielsweise bei 4K-Video-Exports, wie der ausführliche Mac & i-Test im Februar zeigte.

Weiter an der Engine geschraubt

Nun hat Entwickler Blackmagic Design die in DaVinci Resolve enthaltene Processing-Engine verbessert und für die ARM-Macs angepasst. Das Ergebnis, wie das Unternehmen per Pressemitteilung bekanntgab: DaVinci Resolve soll in Version 17.3 bei bestimmten Arbeiten bis zu dreimal schneller arbeiten als auf Intel-Maschinen. Das gelte etwa bei der Wiedergabe hochauflösender Renderings, dem Schnitt und dem Color Grading von 8K- und 4K-Projekten, hieß es.

Zusätzlich kann man auf M1-Macs nun auch ein H.265-Hardware-Encoding nutzen, das das Rendering um 65 Prozent erhöht – allerdings nur, wenn man mit einer etwas geringeren Qualität vorliebnimmt. Ein Decoding von AVC-Intra-Dateien erfolgt nun direkt im M1-SoC unter Zuhilfenahme der enthaltenen Media Engine. Das hilft auch bei der Wiedergabe solcher Files.

Akkuschwund fällt auch geringer aus

Zudem hat Blackmagic Design auch am Energiehunger von DaVinci Resolve gearbeitet. Durch die Engine-Optimierungen kann es laut dem Entwickler in der Spitze nun zu einer Erhöhung der Akkulaufzeit auf M1-Notebooks (MacBook Air M1, MacBook Pro M1) um 30 Prozent kommen – unter optimalen Bedingungen, versteht sich.

DaVinci Resolve 17.3, sei ein "wirklich erstaunliches Update", so Blackmagic-Design-Chef Grant Petty. Die Geschwindigkeitsverbesserungen seien "atemberaubend und kaum zu glauben". Er habe selbst solche Verbesserungen nicht mehr seit dem Übergang des Mac von den 68000er-Prozessoren auf die PowerPC-Chips Anfang der Neunziger erlebt. "Wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass man mehrere 4K-Streams nativ auf einem MacBook Air wiedergeben und schneiden kann." Das sei mit DaVinci Resolve auf M1-Maschinen nun "einfach".

(bsc)