Daedalic: Nacon übernimmt "Deponia"-Entwickler für 53 Millionen Euro

Das französische Unternehmen Nacon übernimmt die Hamburger Spieleschmiede Daedalic Entertainment. Alle Daedalic-Anteile gehen laut Ankündigung an Nacon zu einem Preis von insgesamt 53 Millionen Euro. Davon werden 32 Mio. sofort gezahlt. Der Rest richtet sich bis 2026 nach der Erreichung geschäftlicher Ziele.

Schon im Januar 2021 hatte Nacon die Publisher-Rolle für Daedalics kommendes Action-Adventure "Der Herr der Ringe: Gollum" übernommen. Der Schleich-Titel zum Antihelden Gollum aus "Herr der Ringe" soll das bislang aufwändigste Projekt des Studios werden. Ein Release ist im Herbst 2022 geplant. Daedalic machte sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 vor allem mit der Entwicklung humorvoller Point-and-Click-Titel einen Namen, darunter die "Deponia"-Serie oder "Silence".

Nachdem sich klassische Adventures für größere Studios immer weniger rechneten, wurde das Portfolio verstärkt auf andere Genres ausgeweitet. Zudem fungiert das Unternehmen bei zahlreichen Indie-Titeln als Publisher. Ein auf Steam beliebtes Beispiel ist das von Mimimi Games entwickelte Taktikspiel "Shadow Tactics: Blades of the Shogun".

Eingliederung innerhalb von vier Jahren

Zu Nacons bekanntesten Titeln zählen Rally-Spiele der WRC-Reihe. Die früher als Bigben Interactive bekannte Firma ist auch im Markt für Zubehör aktiv und baut unter anderem Gamepads. Für Nacon handelt es sich um die bislang größte Übernahme dieser Art. Daedalics Gründer und CEO Carsten Fichtelmann sowie COO Stephan Harms sollen das Unternehmen weiterhin leiten, und zwar "mit einem hohen Maß an Autonomie bei der Entwicklung und dem Publishing". Gleichzeitig soll die Hamburger Spieleschmiede aber innerhalb von vier Jahren voll in die Unternehmensstruktur eingegliedert werden, ähnlich wie bei den übrigen 15 Nacon-Studios. Aktuell zählt der Hamburger Spielehersteller 87 Beschäftigte.

"Zusammen mit Nacon gehen wir den nächsten Schritt, um den Spielekatalog unseres Teams und von vielen wunderbaren Indie-Studios weiterzuentwickeln", sagte Carsten Fichtelmann. Nacon-Chef Alain Falc ergänzt: "Wir wussten schon während unserer Kollaboration zu Gollum, dass Nacon und Daedalic die gleichen Werte und Ziele teilen, um den Spielern einzigartige Erfahrungen zu liefern".

Trennung von Bastei Lübbe

In den vergangenen Jahren machte Daedalic einige einschneidende Veränderungen mit. 2014 erwarb die Verlagsgruppe Bastei Lübbe die Mehrheit am Unternehmen, um seine Marken in Spielform umzusetzen. Das im Telltale-Stil gehaltene Adventure zu Ken Folletts "Die Säulen der Erde" enttäuschte offenbar die Erwartungen. Nachdem der Verlag die Zukunft des Studios infrage gestellt hatte, erwarben die Gründer ihre Geschäftsanteile zurück. Anfang Februar 2022 gab Bastei Lübbe schließlich seine restlichen 10% der Anteile ab.

(dahe)