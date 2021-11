Daimler: Mit dem Benz bezahlen

Daimler-Kunden sollen künftig mit ihrem Auto nicht nur zum Einkaufen fahren können, sie sollen auch im Auto shoppen und damit bezahlen können. Dafür hat der Stuttgarter Autohersteller mit Visa eine Kooperation geschlossen. Mit "Delegated Authentication" des Zahlungsdienstleisters soll das Auto selbst zum Zahlungsgerät werden, und zwar in Mercedes-Benz-Pkw ab Frühjahr 2022 zunächst in Deutschland, später in weiteren Ländern.

Daimler stellt sich vor, dass die Kundschaft über das eingebaute Display mit dem Multimediasystem MBUX im Cockpit Waren und Services von "Mercedes me" aussucht und dann per Fingerabdruck auf einem Sensor unter dem Display bezahlt. Denkbar sind auch Bezahlungen an Tankstellen, Ladesäulen und an kostenpflichtigen Parkplätzen. Abgewickelt werden sollen die Zahlungen über die E-Payment-Plattform "Mercedes pay" von Daimler Mobility, heißt es in einer Mitteilung.

Cloud Token

Für Visa ist es das erste Mal, ein In-Car-Payment implementieren zu können. Laut Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender von Daimler Mobility, soll es die Anforderungen der Zwei-Faktor-Authentifizierung erfüllen. Dabei will Daimler als erster Automobilhersteller das Visa Cloud Token Framework in seine Fahrzeuge integrieren. Visa Cloud Token sollen sensible Zahlungsinformationen schützen und verschlüsseln, indem sie Daten umwandeln und sicher speichern. Cloud Token sollen es auch ermöglichen, nicht nur das Auto, sondern weitere Endgeräte des Verbrauchers direkt mit dem Kartenkonto bei der Bank des Verbrauchers zu verbinden.

Daimler hatte Anfang 2017 den Bezahldienstleister Paycash übernommen und daraus "Mercedes pay" gemacht. Bisher konnten Daimler-Kunden Mobilitäts- und Dienstleistungsservices des Unternehmens ganz per Smartphone bezahlen. Unter der Plattform "Mercedes me" bündelt Daimler die digitalen Dienste, die der Konzern bereits im Portfolio hat oder noch plant.

(anw)