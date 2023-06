Daimler Buses Solutions: Gesellschaft für Elektrobus-Infrastruktur gegründet

Da batterieelektrische Omnibusse ihre spezifischen Vorteile nicht ohne entsprechende (Lade-)Infrastruktur ausspielen können, fasst Daimler Buses das dazu nötige Wissen in einer neu gegründeten Tochtergesellschaft zusammen. Das Unternehmen sieht dabei als entscheidenden Vorteil, dass die "Eigenständigkeit durch die unternehmerische Freiheit ein schnelles Wachstum sowie kurze Entscheidungswege wie bei einem Startup ermöglicht".

Beratung und Umsetzung

Daimler Buses Solutions GmbH will durch Beratung und Umsetzung Vorteile für die Kunden schaffen, diese aber auch länger und intensiver an sich binden. Die Umsetzung gefundener Konzepte will die Gesellschaft mithilfe von Partnern europaweit anbieten. Zur Beratungstätigkeit gehört, gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen zu ermitteln, wo und wie die Elektrifizierung begonnen und wo sie sinnvoll ausgebaut werden soll. Mithilfe kundenspezifischer Daten sollen einem eigenen Simulationsprogramm Machbarkeitsstudien für individuelle Betriebs- sowie Ladekonzepte entstehen.

Nicht markengebunden

Auf- oder Umbauten von Betriebshöfen sollen dabei nicht markengebunden bleiben, egal, ob es sich um einen individuell konfigurierten Elektrobus oder die komplette Infrastruktur für einen elektrifizierten Betriebshof handelt, einschließlich Baumaßnahmen, Elektroinstallationen, Ladegeräten, Batteriespeicher, Lademanagementsystem und digitalen Diensten.

Demnächst auch für Brennstoffzellen

Darüber hinaus sollen die Dienstleistungen aufgebaut werden, die für brennstoffzellenelektrische Antriebe mit Wasserstoff als Energieträger oder Range Extender nötig sind: Als batterieelektrischen Omnibus hat Daimler Buses seit 2018 den Mercedes-Benz eCitaro im Programm, wird diesen Bus aber ab dem laufenden Jahr auch mit einer Brennstoffzelle als Range Extender als Option anbieten.

(fpi)