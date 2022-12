Damit keiner zu kurz kommt: Logitechs Meeting-KI rückt alle Kollegen ins Bild

Zu viel ungenutzte Bildfläche, zu kleine Call-Teilnehmende – dagegen will Logitech mit seinem Grid View getauften neuen KI-Feature vorgehen. Es ist Teil des Betriebssystem-Updates CollabOS 1.8, das auf Logitechs Video-Konferenz-Hardware zum Einsatz. Vorerst ist das neue Feature auf bestimmte Hard- und Software-Konfigurationen beschränkt.

Grid View zeigt nur die Menschen und schneidet Freiflächen per KI aus. (Bild: Logitech)

RightSight 2 Grid View, wie der volle Name der neuen Funktion lautet, zeigt in Video-Calls mit Beteiligten vor Ort im Büro und im Homeoffice nur noch die Gesichter der im Raum anwesenden Personen. Dazu schneidet die Software die Gesichter der physisch präsenten Menschen aus und präsentiert sie in einer Gitteransicht, wie man sie von vollständigen Remote-Videokonferenzen kennt. So will Logitech "für eine gleichmäßigere Darstellung aller Teilnehmer in der Besprechung" sorgen, wie es im Blogpost zur Ankündigung heißt.

Grid View aktuell in der Beta-Phase

Grid View befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase und ist nur für die Produkte Rally Bar und Rally Bar Mini verfügbar. Außerdem beschränkt das Tool die Aufteilung auf insgesamt vier Einzelkacheln und eine Gesamtübersicht. Aktuell ist es zudem nur bei zwei Kooperationspartnern von Logitech in die Software integriert: In Zoom nutzt die "Smart Gallery" die neue KI-Funktion; bei Microsoft Teams Rooms on Windows greift der "Intelliframe" darauf zu. Weitere Videokonferenz-Tools sollen aber in späteren CollabOS-Updates hinzukommen.

Das neue Feature Grid View ist eine Weiterentwicklung des bereits im Frühjahr 2022 vorgestellten RightSight2. Dieses ermöglicht es, in Videokonferenzen mit vielen Anwesenden automatisch auf die sprechende Person zu zoomen, um die Gespräche auch für Externe übersichtlicher zu gestalten. Mehr Informationen zum aktuellen Release 1.8 liefern die CollabOS Release-Notes.

(jvo)