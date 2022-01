Dank Minimalismus zum Internethit: Mit Wordle jeden Tag genau ein Wort erraten

Einem Entwickler, der schon für Reddit zwei immens erfolgreiche Projekte aufgebaut hat, ist mit dem kleinen Wortspiel Wordle erneut in Internethit gelungen: Das simple Spiel wird laut New York Times inzwischen jeden Tag von Hunderttausenden gespielt. Ursprünglich als Geschenk für seine Lebensgefährtin entwickelt, das nur die beiden spielten, begann die Erfolgsgeschichte, nachdem Josh Wardle das Spiel ins Internet gestellt und eine einfache Möglichkeit hinzugefügt hatte, den eigenen Erfolg spieletypisch und damit etwas rätselhaft öffentlich zu machen. Das Spiel läuft im Browser, sowohl mobil als auch auf dem Desktop.

Drei Minuten pro Tag, mehr nicht

In Wordle geht es darum, ein fünfbuchstabiges Wort aus der englischen Sprache zu erraten. Dafür hat man sechs Versuche, jeder muss aus einem existierenden englischen Wort bestehen. Nach jedem falschen Versuch wird angezeigt, welche Buchstaben im Lösungswort vorkommen – in unterschiedlicher Farbe je nachdem, ob sie an der richtigen Stelle stehen – und welche nicht. Zusätzlich gibt es pro Tag immer nur ein Wort zum Erraten. Genau diese Beschränkung auf das wesentliche nennt Wardle ausschlaggebend für den inzwischen weltweiten Erfolg. Zuletzt hat er einen Bug behoben, der das Spielen in weit entfernten Zeitzonen erschwerte, primär in Neuseeland und Australien.

Einen ersten Prototypen des Spiels hat Wardle bereits 2013 entwickelt, erzählte er nun der New York Times. Der habe aber niemanden begeistert. Erst 2020 habe er sich während der Pandemie erneut an das Projekt gesetzt und das Spiel erstellt. Seine Lebensgefährtin, für die er das Spiel programmiert hat, hat noch einen weiteren Anteil an dem Erfolg: Sie hat demnach aus einer Liste aller 12.000 englischen Begriffe mit fünf Buchstaben rund 2500 ausgewählt, die sie kennt. Damit sollte Wordle jetzt noch einige Jahre auskommen.

Für Wardle ist Wordle nicht das erste Projekt, das virale Aufmerksamkeit erlangt. Während seiner Anstellung bei Reddit hat er sowohl "The Button" als auch "Place" entwickelt. Ersteres bestand aus einem Knopf, den jeder Nutzer und jede Nutzerin von Reddit einmal drücken konnte. Damit wurde jeweils ein 60-sekündiger Countdown gesetzt. Erst nach mehr als zwei Monaten – und über einer Million Klicks – wurde der Knopf zum ersten Mal so lange nicht gedrückt, dass er die Null erreichte. Place folgte zwei Jahre später und bestand aus einer Zeichenfläche aus einer Million Pixeln: Hier konnte man an eine beliebige Stelle einen farbigen Pixel setzen und war dann für mehrere Minuten gesperrt. Nach zwei Tagen endete das Experiment mit kollaborativ gemalten Bildern.

(mho)