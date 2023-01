Danuri: Südkoreas erster Mond-Orbiter macht am Ziel erste Fotos

Südkoreas unbemannte Mondsonde Danuri ist vor wenigen Tagen in einen Orbit um den Erdtrabanten eingeschwenkt und hat nun von dort erste Fotos geschickt. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Raumfahrtagentur Kari (Korea Aerospace Research Institute), die die Fotos derweil auf Instagram veröffentlicht hat. Die Schwarz-Weiß-Bilder zeigen die Erde hinter der Oberfläche des Mondes auf- beziehungsweise untergehen.

Danuri: Zu Weihnachten am Ziel angekommen

Das erste Foto wurde laut Yonhap zu Heiligabend aufgenommen, ein weiteres vier Tage später. Weitere Bilder stammen vom Jahreswechsel. 145 Tage nach ihrem Start umkreist Danuri den Mond jetzt in einem Orbit für den sie zwei Stunden braucht. Es handelt sich um Südkoreas erste Mission, bei der die Erdumlaufbahn verlassen wurde. Die Sonde soll auf dem Mond unter anderem mögliche Landestellen für eine künftige Mission suchen, aber auch die Oberfläche und das Magnetfeld vermessen, sowie Strahlung analysieren. Dafür hat sie sechs Instrumente an Bord, richtig losgehen soll es laut Yonhap im Februar.

Die auch unter dem Namen Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) firmierende Sonde war Anfang August des vergangenen Jahres gestartet worden. Der prosaische Name Danuri ist eine Zusammensetzung der koreanischen Wörter für "Mond" und "genießen". Ursprünglich hatte die Sonde bereits im Dezember 2018 abheben sollen, dann hatte es aber viele Verspätungen gegeben. Mit der Mondsonde will Südkorea auch unter Beweis stellen, dass die viertgrößte asiatische Volkswirtschaft mit den Vorreitern Japan, China und Indien zumindest mithalten kann. Das Forschungsministerium wird bei dem Projekt auch von der US-Weltraumagentur NASA unterstützt, unter anderem in Bezug auf die Navigation und die Kommunikation mit dem Orbiter.

(mho)