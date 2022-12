Dark Sky: Apple dreht Wetter-App ab

Apple wird die 2020 übernommene Wetter-App Dark Sky bis Ende des Jahres komplett einstellen. Das geht aus einer Nachricht in der App selbst hervor, die der Konzern aktuell einblenden lässt.

Schon im September war dies erstmals angekündigt worden, nun wird es aber ernst. "Der Support für die Dark-Sky-App wird am 1. Januar 2023 eingestellt. Die Vorhersagetechnik von Dark Sky wurde verbessert in die aktualisierte Apple-Wetter-App integriert", so das Unternehmen lapidar. Einzeln herunterladbar ist die App bereits seit Monaten nicht mehr, doch wer sie hatte, konnte sie weiter verwenden.

Features von Dark Sky im Betriebssystem

Dark Sky ist seit April 2020 in Apples Besitz. Gleich nach dem Kauf war die Android-Version der App eingestellt worden, während die iOS-Variante länger verfügbar blieb. Ursprünglich im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne entstanden, lieferte die Firma bereits 2015 pro Tag bis zu acht Millionen Wettervorhersagen aus – darunter auch an Anbieter anderer Apps. Darauf wurde Apple aufmerksam. Anfangs hatte The Dark Sky Company, LLC nur zwei Mitarbeiter, später stieg der Technikinvestor Applied Invention ein. Wie viel Apple für den Aufkauf von Dark Sky zahlte, ist unbekannt.

In einem frisch aufgelegten Support-Eintrag auf seiner Website begründet Apple die Einstellung näher. Die Funktionen steckten nun in Apple Weather. Dort seien auch "hyperlokale Vorhersagen für den aktuellen Ort" integriert, "einschließlich Niederschlag für die nächste Stunde, stündliche Vorhersagen für die nächsten 10 Tage, hochauflösendes Radar und Benachrichtigungen".

Auf allen Plattformen dabei

Allerdings sind die Angaben je nach Ortslage mal besser und mal schlechter. Dark Sky war anfangs bekannt dafür, dass die Daten außerhalb der USA schlechter zu sein schienen. So kam es mit Einführung von iOS 16, das Dark-Sky-Technik nutzt, zu Merkwürdigkeiten bei Temperatur und Regenwahrscheinlichkeit – die zuvor verwendeten Daten von The Weather Channel waren gefühlt genauer. Außerdem gab Apples Wetterdienst mitunter schwere Warnungen aus, die der Deutsche Wetterdienst noch als Vorabinformationen führt, was Nutzer unnötig verunsichern konnte.

Dennoch führt kein Weg mehr an Dark Sky vorbei: Apples Wetter-App ist nun auf iPhone, iPad sowie Mac verfügbar – allesamt bekommen ab iOS 16, iPadOS 16 beziehungsweise macOS 13 Ventura Daten aus dem Pool der einstigen App.

