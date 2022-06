Das Webinar von Heise: Die Rolle des Product Owner verstehen

Eine große Herausforderung für viele Product Owner (PO) ist es, ihre Rolle und ihren Verantwortungsbereich klar zu verstehen und zu definieren. Das Webinar von Heise am 7. September mit den Experten Oliver Winter und Tim Klein vom Podcast "Die Produktwerker" ermöglicht einen praxisnahen Einstieg in den Aufgabenbereich – angefangen bei den Scrum-Grundlagen und darüber hinaus.

Unsere Experten zeigen, wo genau der Verantwortungsbereich als Product Owner liegt und wie POs ein Verständnis für ihre Rolle erlangen. In der Praxis bestehen zudem oft große Unsicherheiten und Missverständnisse, die die Referenten gemeinsam mit den Teilnehmenden von den anderen Verantwortlichkeiten in Scrum sowie von Stakeholdern und Projektleitern abgrenzen. Außerdem lernen Teilnehmende, sich als Product Owner selbst zu reflektieren, um eigene Entwicklungsfelder zu erkennen und sich der Frage zu nähern, was in ihrem Kontext einen "guten Product Owner" ausmacht.

Der Product Owner in der Praxis: Die Webinar-Serie von Heise

Im September und Oktober bietet Heise mit der Webinar-Serie "Der Product Owner in der Praxis" einen praxisnahen Einstieg in die tägliche Arbeit als Product Owner. In insgesamt 20 Stunden lernen Teilnehmer ihre Rolle als PO besser zu verstehen und kriegen Praxiswissen für ihr Verhalten in den Scrum-Events an die Hand. Darüber hinaus meistern sie die Arbeit mit User Stories, Akzeptanzkriterien und dem Schneiden von Anforderungen, wie sie erfolgreich mit Stakeholdern zusammenarbeiten und wie sie die Bedürfnisse der Nutzer in der Product Discovery und im Product Backlog stets im Blick halten.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen. Bis zum 1. Juli gibt es für heise-online-Leser ein besonderes Angebot: Mit dem Code PO-10 erhalten sie 10 % Rabatt beim Kauf des Kombi-Tickets.

Wer noch günstiger an der kompletten Serie teilnehmen möchte, kann sich das Jahresabo der digitalen Lernplattform heise Academy zum Einführungspreis von 495 € sichern – inklusive dem Zugang zu über 45 Online-Kursen und über 100 Online-Trainings pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive.

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.