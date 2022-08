Das Webinar von Heise: Passwort-Hacking

Passwörter sind auch heute noch die meistgenutzte Art der Authentifizierung an Software-Systemen. Deswegen müssen Pentester, genau wie Hacker, wissen, wie man Passwörter knackt. Genau das lernen interessierte Admins im Heise-Webinar "Passwort-Hacking" aus der Serie "Ethical Hacking für Admins".

Pentest-Experte Eric Amberg erklärt in dem halbtägigen Online-Training zuerst, wie Passwörter sicher gespeichert werden (sowohl auf Linux als auch auf Windows) und dann, warum man sie trotzdem meist hacken kann. Dabei zeigt er an Praxisbeispielen, wie die Tools John the Ripper und Mimikatz funktionieren, und wie man SAM-Datenbanken ausliest und Golden-Ticket-Angriffe fährt. Zum Abschluss des Webinars gibt er Tipps dazu, wie man sich vor Passwort-Angriffen schützt.

Die Webinar-Serie von Heise: Ethical Hacking für Admins

In fünf Webinaren im September begleitet IT-Sicherheitsexperte Eric Amberg die Teilnehmer auf der Reise vom Anfänger zum Pentester. In der Webinar-Serie "Ethical Hacking für Admins" lernen diese, mit vielen praktischen Beispielen, alles darüber, wie man Sicherheitslücken in Computersystemen findet, Angriffe plant, ausführt und schließlich daraus wichtige Erfahrung zur Verteidigung eben jener Systeme zieht. Die Termine:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Jahres-Abonnement der heise Academy für 495 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen und erhält darüber hinaus Zugang zu über 45 Online-Kursen und über 100 Online-Trainings pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive.

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich zum Newsletter anmelden. (sasi)