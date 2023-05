Kein händisches Nachrüsten mehr: Image-Vorlagen für Microsofts Cloud-Desktops

Vordefinierte Image-Vorlagen für Azure Virtual Desktop (AVD): Microsoft führt für seine Desktops aus der Cloud eine praktische Option für Administratoren ein. Sie können Windows vorab mit von den Redmondern bereitgestellten Einstellungen oder eigenen Konfigurationen anpassen. Letztere lassen sich als PowerShell-Skripte schreiben.

Wichtige Optionen mit an Bord

Einfacher geht das jedoch mit den in Azure Virtual Desktop bereits enthaltenen Optionen. Installieren lassen sich so unter anderem Sprachpakete, FSLogix mit den Profil-Containern, MS Teams samt der passenden Optimierungen und Multimediaverknüpfungen. Auch können Administratoren vorab Rechte für Bildschirmaufnahmen konfigurieren, Einstellungen zu Session Timeouts vornehmen und ausstehende Windows Updates einspielen.

Laut Ankündigung will Microsoft weitere Konfigurationsoptionen für die AVD-Images hinzufügen. Mehr Möglichkeiten bieten die PowerShell-Skripte, eine Anleitung hierzu findet sich in der Dokumentation. Unter der Haube kommt der Azure Image Builder (AIB) zum Einsatz, der Dienst baut aus den Vorlagen die fertigen Abbilder und stellt sie entweder als Managed Image oder über die Azure Compute Gallery zur Verfügung. Letztere unterstützt ebenfalls die automatische Versionierung und Replikation in unterschiedlichen Cloud-Regionen des Providers.

Kopierbare Images bei AWS WorkSpaces

Zum Start befinden sich die Image-Vorlagen für Azure Virtual Desktop in einer Preview-Phase. Über AVD können Unternehmen klassische Windows-Systeme aus der Cloud betreiben. Der Dienst kommt ebenfalls bei Windows 365 für Endanwender und der Dev Box für Entwickler zum Einsatz, hier nimmt Microsoft den bei AVD sonst nötigen Administrationsaufwand ab. Hauptkonkurrent ist Amazon AWS, die WorkSpaces-Images lassen sich ebenfalls anpassen und bei Bedarf für andere Nutzer kopieren.

(fo)