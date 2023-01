Dashboard für das Gesundheitsnetz zeigt eine Million eingelöste E-Rezepte

Seit Februar 2022 wurden insgesamt etwa eine Million E-Rezepte eingelöst. Anlässlich des erreichten Meilensteins plant der Verein "E-Rezept-Enthusiasten" am 25. Januar 2023 einen Aktionstag vor dem Bundesgesundheitsministerium. "Die Zahl der wöchentlich ausgestellten E-Rezepte ist auch nach dem Pausieren der Regionen Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein nicht zurückgegangen", freut sich Hannes Neumann, E-Rezept-Produktmanager der für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständigen Gematik GmbH. Allerdings stellt die Million eingelöster E-Rezepte im ersten Jahr weiterhin nur einen Bruchteil aller abgerechneten Rezepte dar – jährlich über 400 Millionen.

Zwischenzeitliche Dämpfer

Für das E-Rezept hatten sich die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) als Testregionen bereiterklärt. Nachdem Letztere den Test aufgrund angeblicher Datenschutzbedenken jedoch nicht weiter aktiv fortsetzen wollte, stellte die KVWL ein Ultimatum. Ohne die Möglichkeit, das E-Rezept mit der elektronischen Gesundheitskarte übertragen und einlösen zu können, werde auch die KVWL nicht mehr "an Bord" bleiben. Der Königsweg mit der E-Rezept-App war für viele Versicherte umständlich, da sie von ihrer Krankenkasse neben einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK 2.1) auch eine sechsstellige PIN benötigen. Für diese müssen sich die Versicherten – je nach Krankenkasse – per Post-Ident-Verfahren oder persönlich bei der Krankenkasse authentifizieren.

Bei der von der Gematik vorgeschlagene Möglichkeit, das E-Rezept ohne die Eingabe einer PIN einzulösen, legte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (BfDI) jedoch sein Veto ein und schlug weitere sichere Einlösewege für das E-Rezept vor. Bis Sommer 2023 soll es eine Möglichkeit geben, das E-Rezept mit der elektronischen Gesundheitskarte einzulösen.

Weitere Einlösemöglichkeiten

Um das E-Rezept ohne große Hürden einlösen zu können, hat die Gematik eine Funktion in der E-Rezept-App implementiert, bei der Versicherte den Datamatrix-Code für das E-Rezept vom Papier mit dem Smartphone einscannen können, ohne sich in der App anzumelden. Anschließend kann das Rezept in der Apotheke vorgezeigt oder reserviert werden. Alternativ können Versicherte auch den Botendienst in Anspruch nehmen. Zwischenzeitlich hat auch die App rezepte.lol ein sicheres Teilen von E-Rezepten ermöglicht.

(mack)