Data Center: Cumulus Networks verstärkt Nvidias Geschäftsbereich Netzwerk

Nvidia hat seine neu gegründete Geschäftseinheit Networking erweitert: Nach der Übernahme des Netzwerkspezialisten Mellanox im Frühjahr hat sich Nvidia auch Cumulus Networks einverleibt, der als Pionier im Hyperscale-Networking gilt, und baut damit die Sparte Data Center weiter aus. Mit der jüngsten Übernahme verbreitert der Chiphersteller sein Angebot an Netzwerksoftware mit Blick auf KI und Datenanalyse, heißt es in der firmenseitigen Blog-Ankündigung. Dabei setzt das Unternehmen offenbar auf quelloffene Software in Kombination mit Hardware-Angeboten im Bereich von Grafikchips (GPUs) und Datenflussprozessoren (DPUs).

Hard- und Software für verteilte Rechenleistung

Rechenzentren stünden vor großen Herausforderungen für KI- und Cloud-Performance. Die neuen Techniken bauten auf verteilte Rechennetzwerke und Speicherressourcen auf, für die Nutzer spezielle Software zum Adressieren, Steuern und Orchestrieren ihrer wechselnden Workloads und expandierenden Datensätze bräuchten.

Hardware und Software aus einer Hand anzubieten scheint deshalb derzeit bei Hardwareherstellern von Netzwerktechnik ein größerer Trend zu sein, auch AMD und Intel bieten CPUs und GPUs künftig jeweils aus einer Hand an. Mellanox ist an den Industriestandards CCIX (Cache Coherent Interconnect für Accelerators) und CXL (Cache-kohärente Compute Express Links) beteiligt – durch die Übernahme ist Nvidia seither in die Entwicklung involviert. Intel hatte das CXL-Konsortium gegründet, AMD ist sogar in beiden Gremien vertreten, in denen nun auch Nvidia mit im Boot sitzt.

Unter anderem durch die Übernahme von Mellanox hatte Nvidia im ersten Quartal des laufenden Fiskaljahres eine Gewinnsteigerung von 133 Prozent bei einem Umsatzplus von 39 Prozent zu verzeichnen. Informationen zur aktuellen Übernahme von Cumulus Networks lassen sich der Mitteilung im Firmenblog entnehmen.

(sih)