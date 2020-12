Data Localization Suite: Neue regionale Datenkontrolle bei Cloudflare

Der amerikanische CDN-, DNS- und Sicherheitsdiensteanbieter Cloudflare hat heute seine Data Localization Suite veröffentlicht. Die Suite, die aus einer Reihe verschiedener Tools besteht, soll Unternehmen dabei unterstützen, datenschutzrechtliche und andere Compliancevorgaben zu erfüllen. Über das Cloudnetzwerk von Cloudflare können sie standortunabhängig kontrollieren, wo ihre Datenströme inspiziert werden und wer darauf Zugriff hat.

Hintergrund für die neue Suite sind die unterschiedlichen Schutzstandards und Vorschriften, die in verschiedenen Ländern gelten und dort den Datenschutz und die Privatsphäre stärken sollen. In Europa ist das etwa die Datenschutz-Grundverordnung. Um ihr gerecht zu werden, benötigen Unternehmen Möglichkeiten, Datenkontrollen auf regionaler Ebene auszuwerten und festzulegen, heißt es im Cloudflare Blogbeitrag. Dazu mussten sie bislang wählen, ob sie ihre Anwendung auf ein einziges Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Providers beschränken wollen. Hier will nun Cloudflare ansetzen: Die Data Localization Suite ermöglicht es, Regeln und Kontrollen festzulegen, wo welche Daten gespeichert und geschützt werden.

Im Detail wählt ein Unternehmen unabhängig von seinem Geschäftssitz ein regionales Service-Angebot von Cloudflare, also den Standort des Rechenzentrums, in dem der Datenverkehr geprüft wird. Mit dem Geo Key Manager legt es fest, wo die privaten Schlüssel aufbewahrt werden sollen. Edge Log Delivery versendet schließlich die Logs an jeden gewünschten Ort der Welt. Das Netzwerk von Cloudflare umfasst mittlerweile über 200 Städte in mehr als 100 Ländern, davon 78 Städte in Europa.

