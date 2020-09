Data Science: Domino 4.3 unterstützt Red Hat OpenShift Kubernetes Engine

Domino Data Labs hat Version 4.3 seiner auf den Unternehmenseinsatz ausgelegten Data-Science-Managementplattform Domino vorgelegt. Das Update bietet unter anderem gezieltere Unterstützung für die Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, sodass Anwender zusätzliche Flexibilität bei der Skalierung von Data-Science-Anwendungen im Kubernetes-Cluster erhalten. Darüber hinaus stellt Domino 4.3 mehr Funktionen für das Monitoring von Machine-Learning-Modellen bereit.

Besser skalieren im Cluster

Durch die Unterstützung für Red Hat OpenShift erhalten Domino-Anwender eine weitere Option für das Deployment ihrer Analytics- und ML-Applikation in verteilten Kubernetes-Umgebungen in der Cloud wie auch On-Premises. Domino erlaubt direkten Zugriff auf die Kubernetes-Orchestrierungsfunktionen von OpenShift, Anwender können ihre containerisierten Workloads dadurch bedarfsgerecht auf die Computing-Ressourcen im Cluster verteilen. Da Domino zudem Multi-Tenant-Cluster in Kubernetes unterstützt, entfällt die Notwendigkeit eines dedizierten Clusters für die Installation.

Dem erst zur Jahresmitte eingeführten Domino Model Monitor (DMM) haben die Labs-Entwickler einige neue Funktionen spendiert. Dazu zählt eine neue Trendanalyse, die besseren Einblick in die Qualität der Vorhersagen eines Modells im Laufe der Zeit bieten soll. Neue Traffic Charts ermöglichen es, den Umfang der Modellvorhersagen und der Ground Truth-Daten (tatsächliche Ergebnisse) über die Zeit zu verfolgen. Um etwaige Änderungen in den Produktionsdaten – die signalisieren können, wenn ein Modell nicht mehr zu den gewünschten Ergebnissen führt – leichter und schneller zu erkennen, können Anwender den Input und Output ihrer Modelle mit DMM nun automatisiert überwachen.

Weitere Informationen zu Domino 4.3 und ein vollständiger Überblick aller Neuerungen finden sich im Beitrag zur Ankündigung des neuen Release. Interessierten stellt Domino Data Labs die Data-Science-Managementplattform als kostenlose Trial-Version testweise zur Verfügung.

(map)