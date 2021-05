Data Workflows mit Python: Jetzt noch anmelden zur Heise-Konferenz

Interessierte Python-Entwicklerinnen und -Entwickler, die an datengetriebenen Anwendungen arbeiten, lernen beim enterPy-Thementag "Data Workflows mit Python" die wichtigsten Best Practices und Werkzeuge für ihre Machine-Learning- und Data-Science-Projekte kennen. Das Programm richtet sich nicht nur an Data Scientists und ML-Fachleute, sondern auch an all jene, die Data-Anwendungen entwickeln und beispielsweise eng mit einem Data-Team zusammenarbeiten.

Teilnehmende erhalten Antworten auf Fragen, wie sich eine effiziente Pipeline für ML-Modelle gestalten lässt, wie sich Workflows mit Jupyter Notebooks verbessern und die Ergebnisse für verschiedene Stakeholder aussagekräftig visualisieren lassen.

Highlights des Vortragsprogramms:

Dashboards und Apps mit Dash

Web-Crawling mit Python

MLOps mit der Hand am Arm

Professionelle Jupyter Notebooks

Versionskontrolle in Machine-Learning-Projekten

Netzwerk- und Trendanalyse von User Generated Content mit Python

In Online-Workshops das Know-how vertiefen

In ganztägigen Online-Workshops können Interessierte die Themen der Konferenz weiter vertiefen. Das Angebot der aktuell geplanten Workshops reicht vom professionellen Testen mit PyTest über moderne Web-Applikationen mit FastAPI bis zu objektorientierter Programmierung sowie Design Patterns und Idiomen. Die Workshops sind jeweils einzeln zum Preis von 449 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) zu buchen.

Rabattierte Tickets für Gruppen und Studierende

Einzeltickets für den enterPy-Thementag "Data Workflows mit Python" am 6. Mai sind noch zum Preis von 199 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) verfügbar. Für Gruppen, Schüler/-innen, Studierende und Hochschulangehörige gibt es auf Anfrage einen gesonderten Rabatt.

