Datadog sucht nach verdächtigen Salesforce-Anwendern

Das seit einem Jahr an der NASDAQ notierte Unternehmen Datadog kooperiert jetzt mit Salesforce und integriert Salesforce Real-Time Events in seine Monitoring-Plattform für Cloud-Anwendungen. Damit überwacht Datadog die Aktivitäten von Salesforce-Nutzern in Echtzeit und macht auch die Aktivitäten auf den diversen APIs der CRM-Plattform sichtbar. Mit vorkonfigurierten Regeln soll die Software verdächtiges Verhalten wie auffällige Datenexporte oder Anmeldeversuche von deaktivierten Konten erkennen. Ein Ad-hoc einsatzbereites Dashboard visualisiert die Salesforce-Überwachung und Risikoerkennung.

Datadog verspricht Salesforce-Anwendern damit einen besseren Schutz ihrer in der Cloud gespeicherten geschäftskritischen Kunden-, Produkt- und Auftragsdaten. Insbesondere soll damit der Einsatz vieler verschiedener Monitoring-Tools überflüssig werden und die Erkennung potenzieller Datenlecks nur noch wenige Mausklicks benötigen. Details hierzu finden sich im Blog des Anbieters.

Datadog positioniert sich als Spezialist für Infrastruktur-Monitoring, Application Performance Monitoring und Log-Analyse von Cloud-Anwendungen aller Art und konkurriert dort mit einer Reihe ähnlich aufgestellter kommerzieller Anbieter wie Dynatrace, New Relic oder Splunk sowie diversen Open-Source-Projekten. In den vergangenen Monaten konzentrierte sich das Unternehmen vor allem auf die Integration mit AWS- und Azure-Plattformen.

(ulw)