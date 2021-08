Dateien an Externe sicher vom Synology-NAS verschicken

Mit C2 Transfer hat Synology eine neue Funktion für seine NAS-Systeme angekündigt, die sich in erster Linie an Unternehmen richtet: Nutzer sollen an Externe sicher Dateien verschicken können, auch wenn es sich um sensible Inhalte handelt.

Hierfür setzt der Anbieter nicht auf ein Rechtesystem für zum Beispiel Kunden einer Firma, sondern ein Einmalpasswort. Letzteres erhalten externe Anwender via E-Mail oder aufs Smartphone. Gerät also der Link zur verschickten Datei in falsche Hände, seien die Daten dennoch nicht gefährdet.

Die Daten selbst sind mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert: C2 Transfer verschlüsselt sie vor dem Hochladen durch den Client und entschlüsselt sie erst, nachdem der Empfänger sie auch wirklich herunterladen durfte.

Außerdem umfasst C2 Transfer weitere Sicherheitsfunktionen wie Bildwasserzeichen und Ablaufdaten für die Dateien sowie Downloads zur einmaligen Verwendung. Details finden sich in der Ankündigung, C2 Transfer ist die ersten 90 Tage kostenlos und anschließend im Pro-Plan enthalten.

Passwortmanager – und mehr?

Des Weiteren erblickt mit C2 Password ein Passwortmanager das Licht der Welt. Technische Details zu dem Werkzeug gibt Synology nicht an – wirbt jedoch damit, dass es sich um ein "Zero-Knowledge-Design" handle, und dass sich Daten zwischen Clients synchronisieren lassen.

Auch soll C2 Password künftig weitere Funktionen erhalten, mit denen sich persönliche Daten verwalten lassen. Welche, gibt Synology in der Ankündigung nicht an. Das Tool ist ab sofort in einer kostenlosen Version verfügbar.

(fo)