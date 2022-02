Daten in die USA: Hochschule RheinMain darf Cookiebot vorläufig weiter nutzen

Das Nutzungsverbot per Anordnung im einstweiligen Rechtsschutz ist nun erstmal vom Tisch. Das ist auch richtig so. Fragen zur Nutzung von Consent-Management-Plattformen haben eine weitreichende Bedeutung und sind komplex. Hierfür ist das gerichtliche Hauptsacheverfahren besser geeignet als der einstweilige Rechtsschutz. Hier wird entschieden, ob die Nutzung des Dienstes Cookiebot durch die Hochschule zulässig ist.

Der Datenexport in die USA ist im Moment eins der wichtigsten Themen für Websitebetreiber. Die deutschen Datenschutzbehörden haben im Dezember 2021 dazu die Orientierungshilfe Telemedien veröffentlicht. Die Behörden stehen dem Export von IP-Adressen und anderen personenbezogenen Daten in die USA äußerst kritisch gegenüber, und betonen, eine Einbindung solcher Dienste in Webseiten sei nur zulässig, wenn die Rechtmäßigkeit des Datenexports zuvor geprüft worden sei.

Dabei sind die Behörden noch strenger als das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte sich bei dem einstweiligen Verbot im Dezember im Wesentlichen darauf gestützt, der Webseitenbetreiber hole keine Einwilligung in den Export ein. Das Gericht war der Ansicht, die Daten hätten in die USA übermittelt werden dürfen, hätten die Website-Besucher zuvor eingewilligt. In der Praxis ist dies wichtig: Viele Websites holen zusammen mit der Einwilligung in das Setzen von Cookies auch die Einwilligung zum Datenexport ein.

Die Datenschutzbehörden sehen das anders – sie sind der Meinung, solche Einwilligungen in den Datenexport seien unwirksam, der Export der Daten bleibe rechtswidrig. Die Rechtsansicht der Behörden dürfte aber nicht zutreffend sein. Der Website-Besucher ist mündig und kann darüber entscheiden, was mit seinen Daten geschehen soll. Die Ansicht zeigt aber, wie streng der Maßstab der Behörden ist.

Die Entscheidungen der Gerichte in Wiesbaden und Kassel sowie die Orientierungshilfe der Behörden zeigen: Datenexport ist derzeit ein brisantes Thema. Wer eine Website mit Cookies betreibt, muss sich genau ansehen, welche Dienste er einbindet und wie diese Dienste mit den Daten der Website-Besucher umgehen. Vor allem, ob sie diese Daten auch außerhalb Europas exportieren und ob die rechtlichen Voraussetzungen für den Export vorliegen.