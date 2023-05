Datenanalyse: Bibliothek erweitert Pandas um KI-Schnittstelle

Mit Pandas AI wurde die Python-Bibliothek Pandas um eine KI-Funktion erweitert. Pandas ist ein unter Datenanalysten beliebtes Tool, mit dem sich große Tabellen untersuchen und plotten lassen. Pandas AI ersetzt Pandas dabei nicht, sondern kann lediglich in Verbindung mit dieser Bibliothek verwendet und damit dialogfähig gemacht werden.

Neben einfachen Fragen wie "Finde alle Zahlen, die größer sind als x" können auch Fragen gestellt werden, etwa nach dem summierten Bruttoinlandsprodukt der beiden unglücklichsten Länder. Zuvor müssen allerdings, wie üblich, ein DataFrame mit Listen zum Land, dem Bruttoinlandsprodukt und dem "Happiness_index" (country, gdp und happiness_index) eingelesen werden. Um den Prompt zu verstehen, nutzt Pandas AI das Sprachmodell (Large-Language-Modell, LLM) GPT von OpenAI.